女優で歌手の菊池桃子（58）が27日放送のニッポン放送「垣花正 あなたとハッピー！」（月〜木曜前8・00）にゲスト出演。「いなかったら、今でもラジオ番組とかできてない」と語る人物を実名明かした。

2年前にデビュー40周年を迎えた菊池。15歳でデビューし、80年代は生放送の歌番組も多く、「歌番組が終わると、ラジオ局で収録をしたりしてました。ニッポン放送でも」と振り返った。

すると、 番組パーソナリティーの垣花正アナウンサーが「ニッポン放送に僕が入った頃には、菊池桃子さんの番組を担当していたという先輩たちが、元ディレクターとかが管理職になったりなんかしてて。自慢げにしゃべってましたよ。“俺担当してたから”って」と苦笑。

すると、菊池は「もしかして田中さんのことですか？」と元ディレクターの田中厳美氏の名前を挙げた。

垣花アナが認めると、「今朝、田中さんからメッセージもらいまして」と菊池。「“今日行けないけど、しっかりやってね”って言われました」と今でも交流が続いていることを明かした。

垣花アナが「いつまで親のつもりでいるんだよ」とツッコミを入れると、菊池は「一から教えてもらったんですよ。しゃべるのが早すぎて、早すぎて。聞いていられないくらい、本当に早くて、指揮者のように、いつもリズムをとってもらって。田中さんがいなかったら、今でもラジオ番組とかできてないです」と感謝した。