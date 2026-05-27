中部電力・浜岡原発の再稼働に向けた審査におけるデータ不正問題をめぐり27日、原子力規制委員会で、審査での不正を防止するため、虚偽の申請について罰則の導入を検討するなど、不正防止対策を強化する方針が示されました。

この問題は、中部電力が再稼働を目指す浜岡原発の審査の中で、意図的にデータを選定するなどの不正を行い、耐震設計の目安となる「基準地震動」を過小評価していた疑いがあるものです。

27日の原子力規制委員会では今回のような不正を防止するため、対策を強化する方針が示され、以下の内容を今後、検討するとしています。

1）地震動評価プロセス明確化に向け「基準地震動審査ガイド」を改正

2）申請書類の虚偽記載に対する罰則の導入

3）基準地震動の策定を追跡・検証できるように資料の保存などを義務付け

罰則を導入することなどで、事業者の不正を抑止する狙いがあるとしています。

また、原子力規制委員会はことし1月から名古屋市にある中部電力本店などに計6回立ち入り検査を行っていますが、データの策定について、本店の部署が関与していたことが確認されているもののいまだ不正の原因など全体像は明らかになっていません。

原子力規制委員会は今後、中部電力が設置している第三者委員会の報告の内容も確認した上で、委員会としての対応を検討していきたいとしています。