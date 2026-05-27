お笑いコンビ、爆笑問題田中裕二（61）太田光（61）が26日深夜放送のTBSラジオ「火曜JUNK 爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）に出演。辞任が発表された巨人の阿部慎之助前監督（47）について言及した。

太田から「田中君にはかける言葉もないですけど。放心状態で」と切り出され、田中は「大変。昨日の夜ね、びっくりしました。打ち上げ中で」と返答。

太田からさらに「家族のあれですから」と言われ、田中は「何にも言うことないじゃないですか」と返した。

大の巨人ファンの田中は「かわいそう、みんながかわいそうになっちゃう。誰が特に悪いってわけじゃ…つらいよね、これは確かにね」としみじみ語った。

「昨日からいろんな人からLINEが来て。どうするんですかって。俺に聞かれても困るし」と続けた。

阿部前監督は25日、暴行の疑いで警視庁に現行犯逮捕された。渋谷区内の自宅で18歳の長女と15歳の次女のけんかを止めようとして、仲裁に入った。しかし、娘に言い返されたことで「カッとなった」などと供述している。仲裁した際に胸ぐらをつかまれ倒された長女が児童相談所に相談。児相が通報し、警視庁に現行犯逮捕された。26日午前0時すぎ、調べを受けた渋谷署から釈放された。

巨人が確認した事実関係は、5月25日午後6時頃、阿部前監督は、都内の自宅で姉妹がケンカを始めたため、それを止めようとした際、長女から言い返されたことに腹を立て、長女の襟元をつかみ、投げ飛ばして倒すなどの暴行を加えた。長女にけがはなかった。