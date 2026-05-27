DJ Psytonicが50歳で死去…韓国エレクトロ界の先駆者、シーンの発展に大きく寄与

DJ・音楽プロデューサーのPsytonic（本名キム・ヨンミン）さんが5月24日に死去した。

享年50。

【画像】韓国女性DJの“パロディAV”

訃報は同僚のDJ AHN氏によって伝えられた。AHNは自身のSNSを通じ、「残念な知らせを伝えることになった。長い間、共に音楽と現場を分かち合ってきたDJ Psytonicことキム・ヨンミンさんが、突然私たちの傍を離れた」と報告。「多忙な中とは思うが、故人を記憶する先後輩や同僚、友人の皆様に、最後を見送る道を共にしていただきたい。謹んで故人の冥福を祈る」と綴った。

（写真＝DJ AHN SNS）

葬儀は東国大学付属一山（イルサン）病院の葬儀場で執り行われ、26日に出棺された。なお、死因については明らかにされていない。

韓国における「第1世代エレクトロニック・ミュージシャン」である故人は、まだ国内で馴染みの薄かったサイケデリック・トランス文化を2000年代初頭から牽引してきた。ソウル・弘大（ホンデ）を中心にシーンの土台を築き、『Another Day』『Black Out』『Present』などの楽曲を世に送り出した。

（記事提供＝OSEN）