「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」よりフィギュア「中須かすみ」が7月に再販決定
【中須かすみ】 7月 再販予定 価格： 25,300円（通常版） 27,500円（PLUM限定豪華版）
7月 再販予定 【PLUM限定豪華版】
ピーエムオフィスエーは、フィギュア「中須かすみ」の再販分を7月に発売する。価格は通常版が25,300円、PLUM限定豪華版が27,500円。
本商品は「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」より小悪魔系スクールアイドル「中須かすみ」をソロ曲「ダイアモンド」の衣装で1/7スケールフィギュア化したもの。
イエローを基調とした服のシワやバルーンスカートの生地の質感やアクセントになるグリーンのリボンなど細かい衣装まで細かく作り込まれている。
ECサイト「PLUM直販」限定の豪華版では「ぐぬぬVer.」と「小悪魔うわめづかいVer.」の2種の交換パーツが付属する。
中須かすみ
7月 再販予定
価格： 25,300円（通常版）
27,500円（PLUM限定豪華版）
スケール：1/7
サイズ：全高約220mm
(C)2022 プロジェクトラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会