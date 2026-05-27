【中須かすみ】 7月 再販予定 価格： 25,300円（通常版） 27,500円（PLUM限定豪華版）

ピーエムオフィスエーは、フィギュア「中須かすみ」の再販分を7月に発売する。価格は通常版が25,300円、PLUM限定豪華版が27,500円。

本商品は「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」より小悪魔系スクールアイドル「中須かすみ」をソロ曲「ダイアモンド」の衣装で1/7スケールフィギュア化したもの。

イエローを基調とした服のシワやバルーンスカートの生地の質感やアクセントになるグリーンのリボンなど細かい衣装まで細かく作り込まれている。

ECサイト「PLUM直販」限定の豪華版では「ぐぬぬVer.」と「小悪魔うわめづかいVer.」の2種の交換パーツが付属する。

中須かすみ

7月 再販予定

価格： 25,300円（通常版）

27,500円（PLUM限定豪華版）

スケール：1/7

サイズ：全高約220mm

【PLUM限定豪華版】

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