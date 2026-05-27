西野未姫、第2子長男・頑馬（がんば）くんの“ガッツポーズ”ショットを公開「イケメンやんもう！」「センス良い」「素敵な名前」
お笑いコンビの極楽とんぼ・山本圭壱（58）の妻でタレントの西野未姫（27）が26日、自身のSNSを更新。8日に誕生したばかりの第2子長男の名前が「山本頑馬（がんば）くん」になったことを報告し、頑馬（がんば）くんが“ガッツポーズ”を決めたベストショットを公開した。
【写真】「イケメンやんもう！」「みきちゃんに似てる」ガッツポーズを決める第2子長男・頑馬（がんば）くん
西野は「1人目の時とは違ってたくさん候補をだしてギリギリまで悩んで決めました!!」と、夫婦で熟考を重ねた名付けの舞台裏を明かした。
気になる由来については「山本家って？って思った時に、どんな時でも『にっこり』みんなで協力して『がんば』る家族という事でけーが名付けました」と説明。長女・にこりちゃんの名前に続く、家族の強い絆と温かい願いが込められた名前であることをつづった。
また、「2枚目はガッツポーズをしてるがんば」と、ポーズを決める長男のベストショットを披露した。
コメント欄には「みきちゃんに似てる」「イケメンやんもう！」「素敵な名前」「にこりちゃんに続いて、センス良いと思います」「幸せの楽しさがある」「可愛い」などの声が寄せられている。
西野と山本は2022年11月に結婚を発表し、24年10月に第1子・にこりちゃんが誕生。今年5月8日に第2子となる長男・頑馬くんが誕生した。
【写真】「イケメンやんもう！」「みきちゃんに似てる」ガッツポーズを決める第2子長男・頑馬（がんば）くん
西野は「1人目の時とは違ってたくさん候補をだしてギリギリまで悩んで決めました!!」と、夫婦で熟考を重ねた名付けの舞台裏を明かした。
また、「2枚目はガッツポーズをしてるがんば」と、ポーズを決める長男のベストショットを披露した。
コメント欄には「みきちゃんに似てる」「イケメンやんもう！」「素敵な名前」「にこりちゃんに続いて、センス良いと思います」「幸せの楽しさがある」「可愛い」などの声が寄せられている。
西野と山本は2022年11月に結婚を発表し、24年10月に第1子・にこりちゃんが誕生。今年5月8日に第2子となる長男・頑馬くんが誕生した。