【FUKUDA FACTORY】唯一無二!自分だけの流木ガラスで癒しの空間を♡

先日ふとSNSで見かけた素敵なインテリア｢流木ガラス｣。関西を拠点に活動しているという｢流木ガラス専門店 FUKUDA FACTORY｣さんのもの。職人さんが1点1点ハンドメイドで製作しているという唯一無二の｢流木ガラス｣をご紹介いたします!一目見たら一瞬で引き込まれてしまう素敵な商品なので、これを見たら欲しくなってしまうかも!是非チェックしてみてください♡

形やサイズの違う個性の豊かな天然流木



土台として使用されている流木は、天然物。天然の流木そのものの個性を活かして作られているので、形や大きさも様々。自分だけのオリジナル感を楽しめる!

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職人の手によって作られるガラス

天然の流木に合わせてガラスを吹き付けて作ることで、流木の形にピッタリとはまる!そしてこのガラス、100％リサイクルガラスを使用しているそう。

天然の流木と、リサイクルガラスを使用した環境に優しいサスティナブルなオブジェ。

自然素材の温かみとガラスの透明感で部屋に彩りを

部屋の中にあるだけで、優雅なひと時をもたらしてくれる流木ガラス。飾り方次第でさまざまな見せ方ができるのも魅力のひとつ。オブジェとしてそのまま飾るも良し、フラワーベースとして、水槽、小物入れとしても。

私は楽しめるのがこの時期(5月末時点)最後だよとお花屋さんに教えていただいた、とっても素敵なシャクヤクを使用し、フラワーベースとして飾ってみました♡

お水を入れておくだけでもなんだかオシャレに。グラスとしての利用も可能だそうです。

オンラインショップで注文される方、ご安心ください!このように割れないように梱包もきっちりとされて届くので安心です♡大切な方への贈り物としても喜ばれるはず!

※ギフトBOXでのお届けは、追加で500円かかります。(オプションで選択可能)対応商品はSサイズのみ。

サイズや種類もさまざま

サイズや形の種類が豊富にあり、フラワーベースとして作られているものもあります。背丈のある植物などは、フラワーベースに飾るのが良さそうですね。

店頭で自分好みの一点ものを探すのも良し、オンラインショップで購入し、どの形が送られてくるのか、ドキドキ感を味わうも良し♡皆様も大量生産では味わえない温もり感じる流木ガラスを、自分だけのアレンジですてきに飾り付けしてみては。

【店舗情報】

・店名:流木ガラス専門店 FUKUDA FACTORY

・住所:大阪府大阪市生野区桃谷5-8-2

・営業時間:10:00～17:00

・定休日:火曜日、金曜日