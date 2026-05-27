◇卓球アジア選手権大会 日本代表選手選考会(27日、所沢市民体育館)

今年10月にウズベキスタンで開催されるアジア選手権の日本代表が長粼美柚選手に決まりました。

今大会は第1ステージで8組に分かれ総当たり戦を行い、1位が突破。27日のステージ2はトーナメント戦となり、準々決勝から決勝まで戦い、優勝者が代表の切符をつかみます。

パリ五輪で銅メダルを獲得した早田ひな選手も出場していましたが準決勝で同じく日本生命の赤江夏星選手に0-3(9-11、8-11、7-11)で敗れていました。

決勝は赤江選手と長粼美柚選手。第1ゲームは長粼選手が勢いをつけ先取します。一進一退の攻防を続け8度のデュースをへて第2ゲームは赤江選手がつかみます。第3ゲームは長粼選手、第4ゲームは赤江選手とそれぞれ1ゲームずつ取ると試合は最終第5ゲームへ。序盤リードを奪われた長粼選手でしたが6連続ポイントで逆転すると、最後はフォアハンドが決まり笑顔でガッツポーズ。

3-2(11-4、17-19、13-11、8-11、11-8)で長粼選手が勝利しアジア選手権代表の切符をつかみました。