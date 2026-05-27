【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は２６日、本拠地でのロッキーズ戦に１番指名打者で出場し、四回に右手甲に死球を受け、五回に代打を送られて退いた。

ロバーツ監督は試合後、プレーに支障はなく、２７日（日本時間２８日）のロッキーズ戦では予定通りに大谷を先発させると明らかにした。投打同時に出場するかどうかは、当日の状態を踏まえて判断するとした。

試合後の記者会見で、ロバーツ監督は大谷の状態について「手か防具に当たり、小指をかすめた程度で問題ない。レントゲン検査は受けていない」と説明。「明日は先発する予定だ。打席に立たせるかどうかは、まだ決めていない。彼が球場入りしたときの状態や（右手について）どう感じているかをしっかり確認し、投手として万全の状態でマウンドに送り出したい」と語った。

大谷は四回に死球を受けると、思わず顔をしかめ、バットを手放した。当たった箇所は防具をつけている付近だったが、一塁に向かう途中で左手で押さえる場面もあった。この日は２打数無安打だった。

ドジャースはベッツが２本塁打を放つなど、５本塁打を含む１７安打の猛攻で１５―６で大勝し、４連勝を飾った。１７安打、１５得点はいずれも今季最多タイだった。

２７日は大谷とロッキーズの菅野智之がともに先発し、投げ合う見通し。大谷がメジャーで日本人投手と先発で投げ合うのは、公式戦では９年目で初めて。メジャー２年目の菅野も初となる。