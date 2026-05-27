記者「追突事故でしょうか。車2台が止まっています。シカです。近くにはシカが倒れています」

【写真を見る】運転中、目の前にシカ（ドライブレコーダーの映像より）

26日午後、熊本県益城町で追突事故が起きました。近くの道路には「シカ」が倒れていて、関係者はRKK熊本放送の取材に対し、「シカを避けようとした」と説明しました。

ドラレコ映像には「道路にシカ」

26日午後1時半ごろに、益城町小谷で撮影されたドライブレコーダーの映像です。道路の右隅にいる何かに気づき、スピードを緩めた次の瞬間、追突事故が起きました。

なぜシカがそこに

車を運転していた女性「シカが轢かれていて、避けようと思ったら事故が起きました」

この事故で、追突した車を運転していた女性が病院に運ばれましたが、軽傷だということです。

また、追突された車の女性にけがはありませんでした。

シカはこの事故の前に別の車にはねられたとみられます。

同じような事故は、県内各地で起きています。動物が突然飛び出してきたら、どうすればいいのでしょうか。

止まらない方が良いケースも

警察は「状況によるためコメントするのは難しい」としています。

一方、熊本市の自動車学校は、シカなどの大型動物の場合、車も大きな衝撃を受けるため、ブレーキをかけて衝突を避けた方がいいと話します。

ただ、小動物の場合は急ハンドルや急ブレーキにより、別の車との事故につながる恐れもあるため、止まらない方がいいケースもあるということです。

高速道路でも原則は同じですが、停止するかどうかの判断ができる余裕はほとんどないだろうとのことです。

自動車学校は、「運転中はあらゆることを想定していつでも安全に停車できるよう心がけてほしい」と呼びかけています。