俳優・三田村邦彦（72）が26日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、巨人の阿部慎之助監督（47）が18歳の娘に暴行を加えた疑いで25日に現行犯逮捕され、この日辞任したことについて言及した。

読売巨人軍が確認した事実関係によると、25日午後6時頃、18歳の長女と次女の姉妹ケンカを止めようとした阿部氏は長女から言い返されたことに腹を立て、襟元をつかみ投げ飛ばして倒すなどの暴行を加えた。長女はこの直後にチャットGPTに聞いたところ、児童相談所への通報を勧められたことから通報。児相から連絡を受けた警視庁渋谷署が現行犯逮捕した。阿部氏は26日未明に釈放された。

この件について、三田村は「この件は警察で逮捕が妥当だったのかしっかり検証してほしい！子供の喧嘩を止めただけ？かどうかも第三者はわからないので検証結果を報告する義務があると思います」と私見を展開する。

また「親が子供が間違ったことをしたら怒鳴ったり 演出家蜷川幸雄氏が物を投げつけた罵声を浴びせたり 星野監督が選手をポカリ！これはコンプラ違反？」と投げかけると「虐待？にあたるかどうかよーく考えてみましょうよ 子を育てる親は善悪をどう教える？すべて『虐待』ですませていいはずがない」とつづっていた。