アイドルデュオ、ROIROM（本多大夢＝25、浜川路己＝20）が26日深夜放送のテレビ朝日系「若槻千夏のうるさい心理テスト」（火曜深夜2時22分）に出演。心理テストで“モテ度”を検証した。

心理テストでは「異性に対して一番“ムムム”と思う瞬間は？」という問題が出され、「髪形を変えたのに全然気づかない」、「返信遅いのにSNSは更新」、「財布の中がレシートでパンパン」、「開かない袋を歯で開ける」の4つが選択肢となった。

本多大夢は「開かない袋を歯で開ける」と回答した。“モテ度”は中で、「相手の所作に“むむむ”となるあなたは観察すれば観察するほどアラを見つけてしまう『監視タイプ』。ある程度見過ごせるバランスがあればそこそこモテる一般人」と結果が出た。

本多は「“そこそこモテる一般人”…やかましいわ！」とテスト結果につっこんだ。

若槻千夏（41）は「一般人？今日デビューなんですけど…」と番組の公開収録を行っている当日にROIROMがデビューしたことについてふれた。

浜川路己は「意外だね。大夢くんモテるイメージあった」と語った。

若槻は「そうなんだ」と反応すると、浜川は「（本多が）モテ男で、（自分が）モテないイメージなんです」と語った。

若槻は浜川のテスト結果が“モテ度”MAXだったことを受け「余裕を感じてイヤだな。（モテ度）MAXの余裕感じるんだけど」とつっこんだ。