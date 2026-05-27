【北欧通貨】ドルクローナはやや上値が重い=スウェーデンクローナ



25日に9.2635クローナと5月12日以来の安値を付けたドルクローナ。昨日海外市場で9.3666まで反発を見せたが、今日は上値が重い展開で9.3000を割り込む動きを見せている。9.2900前後がややしっかりとなっているが、割り込むと25日の安値圏が見えてくる。

対円では25日に付けた17.1544が意識される展開。今日は17.1500が上値を抑えているが、下値はしっかりとなっている。



USDSEK 9.2930 SEKJPY 17.1406

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