◆卓球 アジア選手権国内選考会 最終日（２７日、埼玉・所沢市民体育館）

決勝トーナメントの女子決勝が行われ、２３歳の長崎美柚（木下グループ）が優勝し、１０月のアジア選手権（ウズベキスタン）の出場権をつかんだ。決勝では、準決勝で早田ひな（２５）を破った２１歳の赤江夏星（ともに日本生命）を３―２の激闘の末に退けた。いずれのゲームも接戦を演じた。

大接戦を勝ちきった。１―０の第２ゲーム（Ｇ）は先にゲームポイントを握られながら粘ったが、赤江の長いサーブ、短いサーブに対しレシーブでミスが出て、１７―１９の接戦の末に落とした。それでも第３Ｇは１３―１１で取り切った。２―２の最終Ｇは先に２点を失ったが、持ち前のパワードライブを駆使したラリーで粘り、相手を振り切った。

◆選考会方式 出場選手を８組に分けた総当たりのグループリーグを行い、各組成績トップの計８人が決勝トーナメントに進出し、優勝者がアジア選手権の出場権を獲得。同大会の日本代表は、男女シングルスは各最大５人で全日本選手権優勝者の男子・松島輝空、女子・張本美和は既に代表権を持つ。残り各３枠は、権利者を除いたエントリー１４日前の世界ランク上位選手などで決まる。