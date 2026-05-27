お笑いコンビ「ダイアン」の津田篤宏が２７日、都内で初の単著「津田日記」（新潮社刊）刊行記念記者発表会に出席した。

多忙な日々を過ごす津田が２０２５年に、１日たりとも欠かさず手書きでつづった日記が書籍化。毎日の喜びや悲しみ、仕事の反省、時には下心や悪口まで赤裸々につづられている。

発売当日を迎え、「まあまあ太い本になりました。本当にありがとうございます」と感謝。書籍化の話を聞いた時のことを振り返り、「昔から本が好きで、いつかはと思っていたけど、まさかかなうとは。２０２５年の中でもかなりうれしかった」と白い歯を見せた。毎日書き続けたモチベーションについて問われると「途中で辞めるのは嫌だなと思っていた」と初志貫徹できた理由を明かした。

人にも見られる中でも、自分の気持ちに正直に書き続けた。その心について「うそは書きたくないと思っていた。全裸になっているつもりです」と語り笑顔。書籍の映画化も目標にしているといい、「（主演・津田役には）プライベートでも仲のいい岡田将生君にやってほしい。同じ人間なので、できないことはないと思います！」とラブコールを送った。

この日は、自身５０歳の誕生日。会場にサプライズでケーキが持ち込まれると、「えー！ 聞いてないですー。サプライズ！」と驚きの表情を見せた。５０代の目標について問われると「５０代はもっとスタジオでＶ（ＴＲ）見て笑っているだけの芸人になりたいんです。８月のロケとか、２月に川に入るロケとかどうか卒業したいんです」と懇願していた。