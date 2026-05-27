羽田美智子が着る、50代のユニクロ&GUコーデ スタイリスト発案の3ルック披露「ファッション迷子の更年期世代必見！」
俳優の羽田美智子（57）が、26日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。「ファッション迷子の更年期世代必見！夏のユニクロ＆GUコーデ」と打ち出し、自身の担当もしてくれているというスタイリスト・入江未悠さんがコーディネートした3パターンの“ユニクロ＆GU縛りコーデ”を着こなす様子を紹介した。
【写真】「ファッション迷子の更年期世代必見！」スタイリスト・入江未悠さんによる3パターンのユニクロ＆GUコーデを着る羽田美智子
今回の企画は、視聴者から多く寄せられているというファッションの悩みに応えるべく展開。「何かみなさんのファッションのヒントになればいいなと思って」と入江さんを強力な助っ人として迎え、全国どこでも手に入りやすい『ユニクロ』『GU』のアイテムを使った大人世代向けのコーデを紹介した。
◆1着目は「体型を隠せて血色も良く見えるワンピースコーデ」
1つ目は、ユニクロの『エアリズムコットンTワンピース／丈長め』と『デニムボクシーシャツ／5部袖』を使った「夏の汗染みも怖くない 体型を隠せて血色も良く見えるワンピースコーデ」。
丈が短めのデニム地の羽織に、顔色が良く見える少し暗めの赤いワンピースを合わせている。羽織を脱いでワンピース1枚でも可愛く、ストンとしたAラインで体型をカバー、ウェブ限定の絶妙な丈感が一番きれいに見えるラインだという。ポケットありもうれしいポイント。最近トレンドのブラウンの小物や靴で合わせるのもオススメだという。
◆2着目は「プチプラなのに高見えTシャツコーデ」
2つ目は、GUの『ソフトシアークルーネックT Q』、ユニクロの『ティアードマキシスカート』を使った「夏を涼しく プチプラなのに高見えTシャツコーデ」。
GUの薄地のシアーTシャツを2枚重ねることによって、おしゃれ感を出しつつ汗染みも気にならないという。プチプラなのに高見えなのも魅力的。スカートはユニクロで、ホワイトのティアードスカートで爽やかに。夏らしくカゴバッグで合わせるのもオススメだという。Tシャツの裾をインしなくてもアウトで涼しくバランス良く着られるコーデになっている。
◆3着目は「レフ板効果で顔のくすみに効果ホワイトコーデ」
3つ目は、ユニクロの『リネンブレンドストレートパンツ』、『コットンクルーネックセーター／ウォッシャブル』で「夏を爽やかに レフ板効果で顔のくすみに効果ホワイトコーデ」。
オールホワイトで爽やかに、レフ板効果でくすみがちな顔色も明るく見えるコーデ。トップスには少し模様が入っていてのっぺりせず、エクリュカラー（オフホワイト）で肌なじみのいい白となっている。パンツは麻地で、太すぎずスタイルがよく見えるシルエット。少し色の入ったスカーフを合わせても、おしゃれ感が増し夏の冷房の冷えにも対応できるという。パンツは太すぎないストレートのホワイトデニムを合わせてもトレンドでオススメだという。
◆重要なのは、トレンドに流されすぎず自分の「好き」を大切にする服選び
羽田自身も「自分で選ぶとなるとどれを選んでいいかわからなくなっちゃったりするんです」などと、ファッションに悩みを抱えてるそうで、「ファッションの基本はなんですかね？」と入江さんに質問。
すると、「トレンドってこうね、たくさんありますけどそこに流されすぎず自分の好きなものをしっかり持っておくと（いいと思う）。なんか、好きなものってずっと好きだと思うんですけど、それでいいと思う」「それをずっと着ててもすごく自分らしくいられると思います」とアドバイスしていた。
この動画に、コメント欄には「モデルがいいから何着ても素敵に見えちゃう」「GU、UNIQLOコーデすごく嬉しいです。羽田さん上品に着こなしされていて素敵です」「Tシャツワンピース1枚でこんなにすてきに見えるなんて」「40過ぎて、迷子なのでめちゃくちゃ助かります！感謝です」などと、さまざまな声が寄せられていた。
【写真】「ファッション迷子の更年期世代必見！」スタイリスト・入江未悠さんによる3パターンのユニクロ＆GUコーデを着る羽田美智子
今回の企画は、視聴者から多く寄せられているというファッションの悩みに応えるべく展開。「何かみなさんのファッションのヒントになればいいなと思って」と入江さんを強力な助っ人として迎え、全国どこでも手に入りやすい『ユニクロ』『GU』のアイテムを使った大人世代向けのコーデを紹介した。
1つ目は、ユニクロの『エアリズムコットンTワンピース／丈長め』と『デニムボクシーシャツ／5部袖』を使った「夏の汗染みも怖くない 体型を隠せて血色も良く見えるワンピースコーデ」。
丈が短めのデニム地の羽織に、顔色が良く見える少し暗めの赤いワンピースを合わせている。羽織を脱いでワンピース1枚でも可愛く、ストンとしたAラインで体型をカバー、ウェブ限定の絶妙な丈感が一番きれいに見えるラインだという。ポケットありもうれしいポイント。最近トレンドのブラウンの小物や靴で合わせるのもオススメだという。
◆2着目は「プチプラなのに高見えTシャツコーデ」
2つ目は、GUの『ソフトシアークルーネックT Q』、ユニクロの『ティアードマキシスカート』を使った「夏を涼しく プチプラなのに高見えTシャツコーデ」。
GUの薄地のシアーTシャツを2枚重ねることによって、おしゃれ感を出しつつ汗染みも気にならないという。プチプラなのに高見えなのも魅力的。スカートはユニクロで、ホワイトのティアードスカートで爽やかに。夏らしくカゴバッグで合わせるのもオススメだという。Tシャツの裾をインしなくてもアウトで涼しくバランス良く着られるコーデになっている。
◆3着目は「レフ板効果で顔のくすみに効果ホワイトコーデ」
3つ目は、ユニクロの『リネンブレンドストレートパンツ』、『コットンクルーネックセーター／ウォッシャブル』で「夏を爽やかに レフ板効果で顔のくすみに効果ホワイトコーデ」。
オールホワイトで爽やかに、レフ板効果でくすみがちな顔色も明るく見えるコーデ。トップスには少し模様が入っていてのっぺりせず、エクリュカラー（オフホワイト）で肌なじみのいい白となっている。パンツは麻地で、太すぎずスタイルがよく見えるシルエット。少し色の入ったスカーフを合わせても、おしゃれ感が増し夏の冷房の冷えにも対応できるという。パンツは太すぎないストレートのホワイトデニムを合わせてもトレンドでオススメだという。
◆重要なのは、トレンドに流されすぎず自分の「好き」を大切にする服選び
羽田自身も「自分で選ぶとなるとどれを選んでいいかわからなくなっちゃったりするんです」などと、ファッションに悩みを抱えてるそうで、「ファッションの基本はなんですかね？」と入江さんに質問。
すると、「トレンドってこうね、たくさんありますけどそこに流されすぎず自分の好きなものをしっかり持っておくと（いいと思う）。なんか、好きなものってずっと好きだと思うんですけど、それでいいと思う」「それをずっと着ててもすごく自分らしくいられると思います」とアドバイスしていた。
この動画に、コメント欄には「モデルがいいから何着ても素敵に見えちゃう」「GU、UNIQLOコーデすごく嬉しいです。羽田さん上品に着こなしされていて素敵です」「Tシャツワンピース1枚でこんなにすてきに見えるなんて」「40過ぎて、迷子なのでめちゃくちゃ助かります！感謝です」などと、さまざまな声が寄せられていた。