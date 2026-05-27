橋下徹氏「罪と罰の均衡がとれていない」 生放送で阿部慎之助氏の巨人監督辞任めぐる対応に持論
元大阪府知事・大阪市長で弁護士の橋下徹氏が27日放送のカンテレ・フジテレビ系『旬感LIVE とれたてっ！』（月〜金 後1：50）に生出演。プロ野球・読売ジャイアンツの監督を辞任した阿部慎之助氏をめぐる一連の騒動に言及した。
【写真】球界激震…阿部慎之助氏、釈放時の様子
阿部前監督は25日、自宅で娘（18）に暴力を振るったとして、警視庁渋谷署が暴行容疑で現行犯逮捕。翌26日午前0時すぎに釈放されていたが、同日、監督を辞任することが伝えられた。また娘本人がしたためた手紙では「チャットGPTに相談した結果、匿名で相談できる児童相談所というものがありますよとの説明書きがなされ、それでお電話をさせて頂きました」など通報に至った経緯を説明していた。
橋下氏は、辞任の是非について「社会は許すべき」と回答し、「全然、辞任なんかする必要はないと思いますけどね」と語った。また「罪と罰の均衡がとれていないでしょ。やった行為でこれだけのペナルティが加えられるのは成熟した民主国家として、違うと思いますよ。僕の感覚でやった行為とペナルティがあまりにも不均衡」と強調した。
続けて「子どもを守るために警察と児童相談所はある意味、過剰気味に家庭の中に入っていくっていくのが一つの方針です。だから児童相談所も警察も咎めることはできません。やりすぎではない。当然のこと」との前提を語った上で「その代わり、あとで当事者の話を聞いて、家庭に委ねてていいんだなと言うことが分かれば、もう家庭に委ねていいでしょうって。こういう仕組みにしておかないと、児童相談所も警察も入っていけなくなるし、子どもの方だって連絡していいのかわからなくなる」と持論を展開した。
「巨人も世間の反発を気にして、こういう対応をとらざるを得ないけど、社会が『これはもう、いいんじゃないの？』ってことを言えば、巨人だって、逆に巨人の方が批判されちゃうから『やりすぎなんじゃないかって』。だから僕はやりすぎだって言い続けたいですけどね。社会も言わないと、これは均衡がとれてなさすぎる」と続けた。
【写真】球界激震…阿部慎之助氏、釈放時の様子
阿部前監督は25日、自宅で娘（18）に暴力を振るったとして、警視庁渋谷署が暴行容疑で現行犯逮捕。翌26日午前0時すぎに釈放されていたが、同日、監督を辞任することが伝えられた。また娘本人がしたためた手紙では「チャットGPTに相談した結果、匿名で相談できる児童相談所というものがありますよとの説明書きがなされ、それでお電話をさせて頂きました」など通報に至った経緯を説明していた。
続けて「子どもを守るために警察と児童相談所はある意味、過剰気味に家庭の中に入っていくっていくのが一つの方針です。だから児童相談所も警察も咎めることはできません。やりすぎではない。当然のこと」との前提を語った上で「その代わり、あとで当事者の話を聞いて、家庭に委ねてていいんだなと言うことが分かれば、もう家庭に委ねていいでしょうって。こういう仕組みにしておかないと、児童相談所も警察も入っていけなくなるし、子どもの方だって連絡していいのかわからなくなる」と持論を展開した。
「巨人も世間の反発を気にして、こういう対応をとらざるを得ないけど、社会が『これはもう、いいんじゃないの？』ってことを言えば、巨人だって、逆に巨人の方が批判されちゃうから『やりすぎなんじゃないかって』。だから僕はやりすぎだって言い続けたいですけどね。社会も言わないと、これは均衡がとれてなさすぎる」と続けた。