NMB48青原優花、なんばで「鎌倉パスタ」本気コスプレ 本当のカルボナーラ大盛りを持つ
アイドルグループ・NMB48のメンバーたちが、地元・大阪のなんば・日本橋エリアで23日に開催された日本最大級のコスプレイベント『日本橋ストリートフェスタ』（ストフェス）に参加した。
【写真】本当のカルボナーラ大盛りを持って…NMB48・青原優花の「鎌倉パスタ」本気コスプレ姿
「NMB48×なんばCITY もしも店員だったら撮影会」では、青原優花、泉綾乃、岡腰星来、坂田心咲、塩月希依音、新澤菜央、芳賀礼の7人が、なんばパークス内ウインズ難波前広場で、商業施設「なんばCITY」（NANKAIグループ）の各店舗の制服姿を披露した。
青原は「鎌倉パスタ」の制服に身を包み、店舗“あるある”も取り入れて「『大盛り』を頼んだら予想以上に大きいパスタを運んできた鎌倉パスタの店員さん」になりきった。
■あるあるネタについて
鎌倉パスタの大盛りは麺もソースも通常サイズの2倍。軽い気持ちで頼むと、店員さんが運んできたパスタのボリュームに思わず驚いてしまいます。
■衣装について
鎌倉パスタの制服である深緑色のシャツとダークグレーのエプロン・帽子を着用。丸みのあるフォルムの帽子がさりげないチャームポイントです。
■青原優花のコメント
大好きな鎌倉パスタさんの制服を着ることができてとてもうれしかったです！素敵な名札まで作っていただいて、本当に店員さんになれた気持ちでした。撮影時のパスタはなんと本当のカルボナーラ大盛りを持たせていただいて、生で見た時の大きさに驚きましたし、いい匂いがしてお腹もペコペコになりました！
【写真】本当のカルボナーラ大盛りを持って…NMB48・青原優花の「鎌倉パスタ」本気コスプレ姿
「NMB48×なんばCITY もしも店員だったら撮影会」では、青原優花、泉綾乃、岡腰星来、坂田心咲、塩月希依音、新澤菜央、芳賀礼の7人が、なんばパークス内ウインズ難波前広場で、商業施設「なんばCITY」（NANKAIグループ）の各店舗の制服姿を披露した。
■あるあるネタについて
鎌倉パスタの大盛りは麺もソースも通常サイズの2倍。軽い気持ちで頼むと、店員さんが運んできたパスタのボリュームに思わず驚いてしまいます。
■衣装について
鎌倉パスタの制服である深緑色のシャツとダークグレーのエプロン・帽子を着用。丸みのあるフォルムの帽子がさりげないチャームポイントです。
■青原優花のコメント
大好きな鎌倉パスタさんの制服を着ることができてとてもうれしかったです！素敵な名札まで作っていただいて、本当に店員さんになれた気持ちでした。撮影時のパスタはなんと本当のカルボナーラ大盛りを持たせていただいて、生で見た時の大きさに驚きましたし、いい匂いがしてお腹もペコペコになりました！