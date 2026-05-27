元阪神、オリックス投手でWBC日本代表投手コーチを務めた能見篤史氏（46）が27日までに更新されたヤクルトやソフトバンクでも活躍した元メジャーリーガーの五十嵐亮太氏のYouTubeチャンネル「イガちゃんねる〜五十嵐亮太の人生は旅だ〜」にゲスト出演。チームメートだった現役メジャーリーガーの凄さについて語る場面があった。

この日は同じ年の2人が焼肉を食べながらロング対談が実現した。五十嵐氏から「山本由伸のスゴいところってどこ？」と質問した。

能見氏は「全部のボールが一級品」と即答。「コントロールも良いし、由伸は基本的に落ち込まないし、ブレない。大事な負けられないところで投げてるから、普通ならうまくいかなかったり、野手が足を引っ張ったりすると多少イライラすることもあるけど、タイムリーエラーとか出てもマインドが変わらない」と驚くべきメンタルの強さを明かした。

そして山本はオフシーズンに、かなりの練習量を重ねているという。「キャンプも走るけど、6割ぐらいの感じで走ってる。走り方はめちゃくちゃ速い走り方をする」と語った。