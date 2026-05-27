女優で歌手の菊池桃子（58）が27日放送のニッポン放送「垣花正 あなたとハッピー！」（月〜木曜前8・00）にゲスト出演。人生初の作詞・作曲にまつわる意外な事実を明かした。

デビュー40周年記念で発表された新曲「Starry Sky」について話が及ぶ中、同局は菊池の作詞・作曲を手掛けたことが紹介された。

リスナーから「ご自身が作詞・作曲をされる時には、どんなタイミング、どんな場所、どんな時間帯、あるいはシチュエーション、一人だけの時がいいとかなどありますか？」と質問が寄せられた。

菊池は「とりあえずはピアノを触ります。5歳からピアノやっていたんですけど、ピアノをやってなんとなく探りながら、何か今までにないメロディーを作ろうって思って。あと運転中とかもよく降りてきます。心置きなく一人で歌うこともできるので車をどこか安全なところに停めて、携帯のボイスメモでちょっと録音しておきます」と話した。

番組パーソナリティーの垣花正アナウンサーが「結構ストック溜まってるんですか？」と聞くと、菊池は「私は初めて曲を作ったのがピアノのお稽古教室で5歳の時」と驚きの告白。「『5月と桃子』っていう曲を作っているんですけど」と明かした。

「そこからストックがあるので」と続けると、垣花アナは「凄い！凄い！5歳にして自分のことを桃子と客観視している」と衝撃。菊池は「母がちょっと作詞は手伝ってくれたんですけど。今はもうかなりの年齢になったので、いろんな景色を人生で見てきて、で、詞を書くのもすごく楽しいですね」とした。