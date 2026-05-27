びっくりドンキー、レモンが爽やか＆しゅわっとなビール登場 夏にぴったりなみずみずしい一杯
アレフが展開するハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は、27日から期間限定で季節のお酒「シャンディレモン」とノンアルコールの「ドンキーフリー（レモン）」2種を販売する。
【画像】さっぱり果肉がうれしい…「夏氷ソフト」価格など商品概要
■期間限定 シャンディレモン
期間限定で販売される「シャンディレモン」は、レモンの爽やかな口当たりとしゅわっとした喉越しが夏の暑さを吹き飛ばす、この時期にピッタリなお酒。ビール好きにはもちろん、レモンの風味が好きな人に特におすすめ。
■期間限定 ドンキーフリー（レモン）
「ドンキーフリー（レモン）」は、「シャンディレモン」の風味や味わいを楽しめるノンアルコールのビールテイスト飲料。酒を控えたい20歳以上の人も、びっくりドンキーならではの爽快なレモンの味わいを楽しめる。
【画像】さっぱり果肉がうれしい…「夏氷ソフト」価格など商品概要
■期間限定 シャンディレモン
期間限定で販売される「シャンディレモン」は、レモンの爽やかな口当たりとしゅわっとした喉越しが夏の暑さを吹き飛ばす、この時期にピッタリなお酒。ビール好きにはもちろん、レモンの風味が好きな人に特におすすめ。
■期間限定 ドンキーフリー（レモン）
「ドンキーフリー（レモン）」は、「シャンディレモン」の風味や味わいを楽しめるノンアルコールのビールテイスト飲料。酒を控えたい20歳以上の人も、びっくりドンキーならではの爽快なレモンの味わいを楽しめる。