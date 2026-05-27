政府の火山調査研究推進本部（火山本部）は、国内の活火山について、将来的な噴火のリスクを火山別にランク分けする方針を固めた。

噴火リスクなどを評価する有識者らで構成する部会を今夏までに新設する。科学的根拠に基づくランクを示すことで、観測態勢の強化や火山防災に対する国民意識の向上につなげる。

火山本部は２０２４年４月、火山の観測や研究を一元的に担う司令塔として発足した。現在、今後１０年間の観測・調査の方針をまとめた「総合基本施策」を策定中で、新部会の設置や噴火リスクのランク分けなどを盛り込むことにした。こうした方針を２９日に開催予定の会議で示す。

新部会は火山学者ら十数人で構成する予定で、今後数十年間に噴火する可能性について、〈１〉地殻変動の観測データ〈２〉過去の噴火の規模や形態〈３〉マグマの状態――などの科学的根拠に基づき、火山別に評価する。５年ほどかけてランク分けを行いたい考えで、自治体が策定する防災計画に反映してもらう。

国内に１１１ある活火山は「おおむね過去１万年以内に噴火した火山」などという定義で選ばれている。

ただ近年の研究では、ほかにも活火山の可能性がある山が見つかっており、新部会は最新の知見を踏まえ、ランク分けの対象となる活火山の追加選定も行う方針だ。具体的には、栃木県日光市の三岳や鹿児島県・トカラ列島の横当島（よこあてじま）などが検討対象となる可能性がある。

自然災害のリスク評価を巡っては、１９９５年に発生した阪神大震災の後に設置された政府の地震調査研究推進本部（地震本部）が、海溝型地震や活断層で起きる地震の規模と発生確率を評価し、各地の防災計画に役立てられている。

火山本部による活火山のランク分けも、自治体の防災計画に記載される噴火時の立ち入り禁止区域の設定や住民の避難計画などに生かされる見通しだ。

火山本部の基本施策の策定に関わる東京大の藤井敏嗣名誉教授は「日本では地震に比べると火山への備えが遅れている。火山の性質は一律ではなく、想定される噴火の規模や噴火後の推移も様々だ。活火山ごとにメリハリを付けて対策を進める必要があり、ランク分けはそのスタートになる」と話す。