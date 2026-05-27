NMB48岡腰星来、なんばで「GU」店員になりきる本気コスプレ 全身GUコーデ×法被で服をたたみ続ける
アイドルグループ・NMB48のメンバーたちが、地元・大阪のなんば・日本橋エリアで23日に開催された日本最大級のコスプレイベント『日本橋ストリートフェスタ』（ストフェス）に参加した。
【写真】服をたたみ続ける…GU店員になりきったNMB48・岡腰星来
「NMB48×なんばCITY もしも店員だったら撮影会」では、青原優花、泉綾乃、岡腰星来、坂田心咲、塩月希依音、新澤菜央、芳賀礼の7人が、なんばパークス内ウインズ難波前広場で、商業施設「なんばCITY」（NANKAIグループ）の各店舗の制服姿を披露した。
岡腰は「GU」の制服に身を包み、店舗“あるある”も取り入れて「服をたたみながらもあいさつは欠かさないGUの店員さん」になりきった。
■あるあるネタについて
商品をきれいに整え、見やすくするために服をたたみ続けるGUの店員さん。手を動かし続けながらも、来店するお客さまへのあいさつは欠かしません。
■衣装について
GUの商品で全身をコーディネート。背中に「なんばCITY」と書かれた法被も着用しました。
■岡腰星来のコメント
普段からよく行くGUさんの店員になれてすごくうれしかったですし、先輩たちも違うお店の服を着用していてそれぞれ別の格好で撮影会をすることにすごく新鮮な気持ちでした！撮影会にお越しいただいた皆さんもいつもとは違う雰囲気に驚きつつもすごく楽しんでくださってる様子で私もすごく楽しかったです！特別企画とは言わずまた何回でもしたいです！
【写真】服をたたみ続ける…GU店員になりきったNMB48・岡腰星来
「NMB48×なんばCITY もしも店員だったら撮影会」では、青原優花、泉綾乃、岡腰星来、坂田心咲、塩月希依音、新澤菜央、芳賀礼の7人が、なんばパークス内ウインズ難波前広場で、商業施設「なんばCITY」（NANKAIグループ）の各店舗の制服姿を披露した。
■あるあるネタについて
商品をきれいに整え、見やすくするために服をたたみ続けるGUの店員さん。手を動かし続けながらも、来店するお客さまへのあいさつは欠かしません。
■衣装について
GUの商品で全身をコーディネート。背中に「なんばCITY」と書かれた法被も着用しました。
■岡腰星来のコメント
普段からよく行くGUさんの店員になれてすごくうれしかったですし、先輩たちも違うお店の服を着用していてそれぞれ別の格好で撮影会をすることにすごく新鮮な気持ちでした！撮影会にお越しいただいた皆さんもいつもとは違う雰囲気に驚きつつもすごく楽しんでくださってる様子で私もすごく楽しかったです！特別企画とは言わずまた何回でもしたいです！