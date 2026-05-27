不登校の中高生らでつくる軟式野球サークルが今春、福岡市で結成された。

メンバーは野球をやりたくても学校に通えず、野球部に入れなかったり、近くに参加できるチームがなかったりして野球から離れた子どもら。「気楽にプレーできる場を子どもたちに」。不登校の子を持つ母親たちの思いがチーム結成につながり、メンバーはのびのびと練習に取り組んでいる。（南佳子）

野球がしたい

「けがに気をつけて頑張りましょう！」。同市中央区の小学校グラウンドで４月下旬、同サークル「ときどき野球同好会」のメンバーと、同市の通信制高校「クラーク記念国際高校福岡中央キャンパス」軟式野球部員たちが円陣になって声を上げた後、キャッチボールや守備練習などに汗を流した。

友人関係に悩み、小学２年から学校に行けなくなったメンバーの中学２年男子生徒（１４）は「好きな野球をしていると、リフレッシュにもなって楽しい」と笑顔を見せた。

結成に向けて動いたのは、ともに不登校の子を育てる同市の４９歳の女性と４８歳の女性。４９歳の女性の中学３年の次男（１４）は、小学生のときから学校に通えなくなった。中学入学後は、野球部の部活には取り組める時期があったが、入退部を繰り返した。

また、民間クラブでは技術力の向上に重きを置いていたり、草野球チームでは主なメンバーが社会人だったりして、加入を見送った。一方、４９歳の女性は近所で毎日のように家族とキャッチボールする姿を見て「野球がしたいのだろうな」と考えるようになっていた。

自宅を中心に過ごす４８歳の女性の中学２年の長男（１３）も小学生のときに不登校となったが、少年野球チームの練習には熱心に励んでいた。ただ、小学校卒業で引退すると、近くで通えるような民間クラブが見当たらず、野球に接する機会が減った。

自分のペースで

「自分たちのペースで野球を楽しめる場をつくれないか」――。それぞれ不登校の子どもらを支援する活動に取り組む４９歳の女性と４８歳の女性が交流する中で、お互い同様の思いを持っていることを知った。

４９歳の女性と４８歳の女性は今年２月、サークル結成に動き始めた。ＳＮＳでの情報発信や、フリースクールや支援団体へのチラシの配布などで参加者を募集。「体調や気分に合わせて休んでいいよ。自分のペースで時々、運動しにおいで」との思いを込め、チーム名を「ときどき野球同好会」とした。

４９歳の女性は、長男が通っていた同キャンパスに軟式野球部と一緒に練習できないかと相談したところ、快く賛同してくれた。週１回程度、市内のグラウンドなどで合同で練習に励んでいるほか、同好会独自にバッティングセンターでも練習している。

同好会のメンバーは現在、中高生ら１３人。４８歳の女性は「野球に思い切り打ち込んで仲間をつくったり、目標を持てたりできる場になればうれしい」と語り、４９歳の女性は「家の外に世界を広げるきっかけにしてほしい」と願う。参加の申し込み・問い合わせは同好会（tokidokibaseball@gmail.com）。

専門家「運動できる場重要」

文部科学省の調査によると、２０２４年度、不登校の児童生徒数は１２年連続で増加し、３５万３９７０人。１０年前の約３倍に上る。こうした中、同省が策定した対策プランでは、不登校の子どもたちを受け入れる教育支援センター、フリースクールなどとの連携の強化や、学校や家庭以外の「居場所」づくりに力を入れる方針が盛り込まれている。

不登校の子どもの運動習慣について調査・研究している常葉大の稲垣友裕講師（保健体育科教育学）によると、不登校になると、運動量が少なくなり、成長期に必要な筋力や持久力の低下や肥満につながるリスクがあるほか、達成感などを得る機会が減少する可能性があるという。

稲垣講師は「学校や地域、フリースクールが連携し、不登校の子どもらが安心して運動できる場を増やすことが重要だ」としている。