インスタグラムを更新

体操の元五輪金メダリストで「白い妖精」と呼ばれたナディア・コマネチさん（ルーマニア）が、26日までに自身のインスタグラムを更新。歴史的快挙から50周年を記念した自身のレオタード姿を動画で公開すると、海外ファンから絶賛の嵐が起きている。

64歳になっても白い妖精は健在だ。屋内でポーズを取ったコマネチさん。胸元に細かい装飾が施され、ウエスト部分にルーマニア国旗の赤、黄、青のラインが入った白いレオタードを着用。コマネチさんは1976年のモントリオール五輪で、五輪の体操競技史上初となる10点満点を記録した際にも白いレオタードを着ていた。笑みを浮かべ、現役時代を彷彿とさせる優雅なポーズを決めた。

コマネチさんは自身のインスタグラムで実際の動画を公開。「モロー・スポーツとの『アイコニック・コレクション』の最初の作品をついにお披露目できることを大変誇りに思います」と記し、「すべてが始まった瞬間である、私が50年前に着ていた象徴的なレオタードへのオマージュです。この新しいデザインを通して、当時を再現したいと思いました」と思いを綴った。

200着限定販売を告知する投稿に対し、海外ファンから称賛のコメントが書き込まれた。

「素晴らしい！ 間違いない！ ナディア！」

「美しすぎる」

「昔も今も愛らしい！ 私たちみんなに喜びを与えてくれてありがとう！」

「痺れるような美しさだわ」

「ナディアは、そのポジティブなエネルギーと天性の優雅さで、いつまでもナディアであり続けるでしょう」

「時を超越した美しさ」

現役時代は1976年モントリオール五輪で3つ、1980年モスクワ五輪で2つの金メダルを獲得。時が経ってもファンを魅了した。



（THE ANSWER編集部）