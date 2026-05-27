本拠地ロッキーズ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は26日（日本時間27日）、本拠地ロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場。2打数無安打もチームは15-6で快勝した。4回には右手に死球を受け5回に代打を送られていた。試合後、デーブ・ロバーツ監督が状態について「明日先発登板する」と明言した。

4-1の第3打席。大谷は先発フリーランドの85.2マイル（約137.1キロ）のチェンジアップを、右手の甲付近で受けた。思わず顔をゆがめて悶絶。一瞬球場中で悲鳴が上がるなどざわついた後、すぐさま大ブーイングが起こった。ベンチからトレーナーが駆けつけて状態を確認。そのまま出場を続け、続くパヘスの二塁打で生還した。大谷は翌日の同カードで投打同時出場が予定されていた。

試合後、会見に登場したロバーツ監督は「手の甲の防具（パッド）のあたりに当たったようだ。小指を少しかすめたようだが、問題ない。点差もあったため、ダルトン（ラッシング）にいくつかの打席を与えたかったし、オオタニを休ませて明日の先発に備えさせたかった」と、大谷の交代理由を明かした。

投打同時出場については「打席に入るかどうかはまだ決めていない」とし、レントゲンなどの検査の必要についても「必要ないと思う。ボールは主に防具に当たっており、手にはかすった程度だ。小指を気にしていたが、レントゲン検査は受けていない。手の状態に関しては問題なく明日も出場できるだろう」と語った。



（THE ANSWER編集部）