サニブラ弟、ハナンが初招集　ロス五輪世代のＵ―２１日本代表…欧州遠征メンバー発表

日本サッカー協会は２７日、６月の欧州遠征（オーストリア・スロベニア）に臨むＵ―２１日本代表メンバーを発表した。２８年ロサンゼルス五輪を目指す世代で大岩剛監督が指揮を執り、Ｕ―２３ウズベキスタン代表、Ｕ―２１ウクライナ代表と対戦する。

海外組からＤＦ小杉啓太（フランクフルト）が参加し、法大在学ながら特別指定選手で既にＪ１岡山でプレーしているＭＦ小倉幸成ら常連組に加え、今回の活動には、陸上短距離で活躍するサニブラウン・ハキームを兄に持つ、１９歳のＦＷサニブラウン・ハナン（福岡）が初招集された。

協会を通して、大岩監督は「ウクライナは２０２４年に⽇本で対戦しましたが、欧州特有の強固な守備に加え、個々の能⼒の⾼い選⼿が多く、多彩な攻撃を仕掛けてくるチームです。現在は、Ｕ―２１欧州選⼿権の予選に向けて強化を図っているチームであり、我々のチームが成⻑するうえで、間違いなく貴重な実戦の場となります。ウズベキスタンについては、９⽉に⾏われるアジア競技⼤会に向けて強化を図っているチームと聞いており、我々もアジア競技⼤会で優勝を⽬指す上でも、今回はお互いに、より本番を⾒据えた実戦の機会となると思います。この２試合を通して、我々も臆することなく積極的なチャレンジをし、チームの完成度を⾼めて、９⽉に控えるアジア競技⼤会に向けて準備していきたいと思います」とコメントした。

以下がメンバー一覧。

【ＧＫ】

１ピサノアレックス幸冬堀尾（名古屋）

１２小林将天（ＦＣ東京）

２３ 荒木琉偉（Ｇ大阪）

【ＤＦ】

２梅木怜（今治）

３小杉啓太（フランクフルト）

４尾崎凱琉（早大）

５永野修都（藤枝）

１５土屋櫂大（福島）

１６森壮一朗（名古屋）

２１佐藤海宏（新潟）

２２山田海斗（神戸）

【ＭＦ】

６小倉幸成（法大）

８中島洋太朗（広島）

１０石井久継（湘南）

１７嶋本悠大（清水）

１８石渡ネルソン（Ｃ大阪）

【ＦＷ】

７石橋瀬凪（湘南）

９神田奏真（川崎）

１１古谷柊介（東京国際大）

１３福永裕也（京産大）

１４横山夢樹（Ｃ大阪）

１９ンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄（桐蔭横浜大）

２０亀田歩夢（富山）

２４サニブラウン・ハナン（福岡）