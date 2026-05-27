黄金ラメの釣具コラボ！ UNI-MARKET（ユニマーケット） JOINTED CLAW 168

記事ポイント 公式Webショップ「UNI-MARKET（ユニマーケット）」で5月27日（水）から新商品が販売されます。人気ルアーメーカー「GAN CRAFT」とのコラボ第5弾として、「JOINTED CLAW 168」を採用した限定モデルが登場します。価格は7,700円（税込）で、黄金のラメボディと「スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-」の世界観を取り入れています。 公式Webショップ「UNI-MARKET（ユニマーケット）」で5月27日（水）から新商品が販売されます。人気ルアーメーカー「GAN CRAFT」とのコラボ第5弾として、「JOINTED CLAW 168」を採用した限定モデルが登場します。価格は7,700円（税込）で、黄金のラメボディと「スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-」の世界観を取り入れています。

ユニバーサルエンターテインメントの公式Webショップ「UNI-MARKET（ユニマーケット）」から、人気ルアーメーカー「GAN CRAFT」とのコラボルアー第5弾が登場します。

新商品は「GAN CRAFT×UNIVERSAL ENTERTAINMENT【JOINTED CLAW 168】スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- MODEL」です。

釣り具としての存在感とスマートパチスロのモチーフを組み合わせた、コレクション性の高い1点です。

UNI-MARKET（ユニマーケット）「JOINTED CLAW 168」





商品名：GAN CRAFT×UNIVERSAL ENTERTAINMENT【JOINTED CLAW 168】スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- MODEL発売日：2026年5月27日（水）価格：7,700円（税込）販売：公式Webショップ「UNI-MARKET（ユニマーケット）」素材：本体 ABS、ウエイト 鉛玉／スティール玉、エイト管 ステンレス、フック・リング 鉄、テール エラストマー重量：約63gサイズ：縦40mm×横168mm×幅20mm

「UNI-MARKET（ユニマーケット）」は、ユニバーサルエンターテインメント関連グッズを扱う公式Webショップです。

今回の新商品は、元祖S字系として知られる「JOINTED CLAW」シリーズと「スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-」を掛け合わせたコラボモデルです。

黄金のラメボディが採用され、フィッシングシーンでもディスプレイでも存在感を放つ仕様です。

コラボ第5弾





「GAN CRAFT」は、ルアー開発で知られる人気メーカーです。

第5弾となる本モデルは、「JOINTED CLAW 178」の流れを受け継ぐ「JOINTED CLAW 168」をベースにしています。

二十余年にわたりアングラーを引きつけてきたS字系アクションの系譜が、168mmサイズのモデルに反映されています。

黄金のラメボディ





本体には、光を受けてきらめく黄金のラメカラーが使われています。

「スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-」のイメージと重なる高級感のある色使いが、ルアーの造形に組み合わされています。

釣行時のタックルボックスに入れて持ち出す場面だけでなく、パチスロ関連グッズとして飾る場面にもなじむデザインです。

素材とサイズ





本体はABS製で、ウエイトには鉛玉とスティール玉が使われています。

エイト管はステンレス、フック・リングは鉄、テールはエラストマー素材で構成されています。

「JOINTED CLAW168 フローティング」は約63g、縦40mm×横168mm×幅20mmのサイズです。

販売情報





「GAN CRAFT×UNIVERSAL ENTERTAINMENT【JOINTED CLAW 168】スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- MODEL」は、2026年5月27日（水）から販売されます。

価格は7,700円（税込）で、公式Webショップ「UNI-MARKET（ユニマーケット）」の商品ページに掲載されています。

「UNI-MARKET（ユニマーケット）」の公式Xでも、新商品の情報が発信されます。

ルアーとしての実用性と「スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-」のモチーフを同時に楽しめるモデルです。

黄金のラメボディ、約63gのフローティング仕様、7,700円（税込）の販売条件がそろい、釣り好きとユニバーサルエンターテインメントファンの両方に向けたコラボアイテムになっています。

UNI-MARKET（ユニマーケット）「JOINTED CLAW 168」の紹介でした。

よくある質問

Q. 発売日はいつですか？

A. 2026年5月27日（水）から販売されます。

Q. 価格はいくらですか？

A. 価格は7,700円（税込）です。

Q. 販売場所はどこですか？

A. 公式Webショップ「UNI-MARKET（ユニマーケット）」で販売されます。

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