三田佳子、終活で遺言書を作成したことを告白 元NHKプロデューサーの夫とは2年前に金婚式
俳優の三田佳子（84）が、28日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演する。
【写真】84歳に見えない！元気な姿を見せた三田佳子
18歳の時に映画デビューして66年、現在84歳。最近は「おばあちゃん役」ばかりなので、今日は華やかな洋服で来ましたと笑う三田。家では普通の「おばあちゃん」、孫からは「ばぁば」と呼ばれているが、実は孫たちは三田が俳優だと知らなかった。ある日、出演した映画を一緒に見に行った時、画面に出てきた「ばぁば」を見た孫の反応とは。
2年前に金婚式を迎えた夫は、元NHKプロデューサーの高橋康夫さん。今もお互いに名前で呼び合っていると言う夫婦の関係も明かす。三田の生き甲斐は4匹の猫と1匹の犬。猫と一緒に育った犬はちょっと“猫背”に、そして猫は三田に向かって“しゃべる”のだそう。最近、実は終活で遺言書を作成したと言う三田。その思いも告白する。
【写真】84歳に見えない！元気な姿を見せた三田佳子
18歳の時に映画デビューして66年、現在84歳。最近は「おばあちゃん役」ばかりなので、今日は華やかな洋服で来ましたと笑う三田。家では普通の「おばあちゃん」、孫からは「ばぁば」と呼ばれているが、実は孫たちは三田が俳優だと知らなかった。ある日、出演した映画を一緒に見に行った時、画面に出てきた「ばぁば」を見た孫の反応とは。
2年前に金婚式を迎えた夫は、元NHKプロデューサーの高橋康夫さん。今もお互いに名前で呼び合っていると言う夫婦の関係も明かす。三田の生き甲斐は4匹の猫と1匹の犬。猫と一緒に育った犬はちょっと“猫背”に、そして猫は三田に向かって“しゃべる”のだそう。最近、実は終活で遺言書を作成したと言う三田。その思いも告白する。