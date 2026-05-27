YOSHIROTTEN、過去最大規模の個展をTOKYO NODEで10月30日より開催。JAXA企画協力の作品も

森ビル株式会社、株式会社YAR（ヤール）、株式会社博展は、2026年10月30日（金）〜2027年1月11日（月・祝）の期間、虎ノ門ヒルズの情報発信拠点・TOKYO NODE（東京ノード）にて、アーティスト・YOSHIROTTEN（ヨシロットン）による個展「ヨシロットン展 彼方との交信／BEYOND EARTH」を開催する。

YOSHIROTTEN Portrait

会場は虎ノ門ヒルズ ステーションタワー45階のTOKYO NODE GALLERY A/B/C。本展は、YOSHIROTTENにとって新たな表現領域へと踏み出す過去最大規模の個展となる。

YOSHIROTTENは、20年ほどのキャリアを通して、グラフィックデザイン、アートディレクション、映像、演出から空間設計まで活動を拡張しながら、ファインアートの実践も重ねてきた。東京の豊かな文化的土壌の中で、音楽、ファッション、アート、そしてその境界を飄々と渡り歩きながら、独自の視覚言語を確立し国際的に活動している。

本展では、自然、宇宙、光、色彩といった、YOSHIROTTENが深く関心を寄せる題材を横断しながら一貫して探求してきた「見えないものの可視化」をテーマに、《RGB》《FUTURE NATURE》《SUN》など代表的なシリーズを軸に、その表現をさらに大きな規模へと発展させる。

会場となるTOKYO NODE GALLERYは、地上約200mに位置している。この空間全体をひとつの宇宙船に見立て、身体では知覚できない「彼方」と出会う場所として構想される本展では、宇宙・地球・都市のデータがイメージや映像、そして光へと変換される大型アートインスタレーションとして展開される。人類が「彼方」を求めて積み重ねてきた情報や記録が、見たことのない景色として立ち現れる、TOKYO NODEならではの新たな展覧会体験となる。

さらに、宇宙航空研究開発機構（JAXA）の企画協力により、人工衛星が取得したブラックホールなどの天体のデータを用いた作品にも挑戦し、アート、テクノロジー、サイエンスが交差するプロジェクトとしても展開される。

加えて、YOSHIROTTENが、これまで東京のアンダーグラウンドからメインストリームまで、大小を問わず数多くのブランド、メディア、ミュージシャンと協業しながら築いてきた文脈やコミュニティも、本展の重要な背景となる。会期中にはコラボレーションや特別イベントの実施も予定しており、展覧会の枠を超えた複層的なプロジェクトとして発展させる。

【本展イメージ】

〈ヨシロットン展 彼方との交信／BEYOND EARTH〉Supplementary Image

〈ヨシロットン展 彼方との交信／BEYOND EARTH〉Supplementary Image

〈ヨシロットン展 彼方との交信／BEYOND EARTH〉Exhibition Plan

【開催概要】

〈ヨシロットン展 彼方との交信／BEYOND EARTH〉Exhibition Plan

◾️名称：ヨシロットン展 彼方との交信／BEYOND EARTH◾️会期：2026年10月30日（金）〜2027年1月11日（月・祝）◾️会場：TOKYO NODE GALLERY A/B/C（虎ノ門ヒルズ ステーションタワー 45階）◾️入場料：後日詳細発表◾️主催：森ビル株式会社、株式会社YAR、株式会社博展◾️企画協力：宇宙航空研究開発機構（JAXA）

WEB：https://www.tokyonode.jp/events/yoshirotten/index.html