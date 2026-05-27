NMB48芳賀礼、なんばで「旭屋書店」本気コスプレ ファン以外も足を止めるほど
アイドルグループ・NMB48のメンバーたちが、地元・大阪のなんば・日本橋エリアで23日に開催された日本最大級のコスプレイベント『日本橋ストリートフェスタ』（ストフェス）に参加した。
【写真】NMB48・芳賀礼、もし「旭屋書店」の店員だったら…本気コスプレ
「NMB48×なんばCITY もしも店員だったら撮影会」では、青原優花、泉綾乃、岡腰星来、坂田心咲、塩月希依音、新澤菜央、芳賀礼の7人が、なんばパークス内ウインズ難波前広場で、商業施設「なんばCITY」（NANKAIグループ）の各店舗の制服姿を披露した。
芳賀は「旭屋書店」の制服に身を包み、店舗“あるある”も取り入れて「曖昧なヒントを頼りに、本を探す旭屋書店の店員さん」になりきった。
■あるあるネタについて
本のタイトルがうろ覚えのお客さまからの問い合わせに対して、数少ないヒントを頼りに本を探す店員さん。難解な注文にさすがの店員さんも思わず困り顔です。
■衣装について
旭屋書店の制服である青色の長袖シャツと黒のエプロンを着用。書店員の必須アイテムであるメモ帳とボールペンがポイントです。
■芳賀さんのコメント
初の試みとなる「もしも店員だったら撮影会」でしたが、とにかくとっても楽しかったです！ファンの皆さんが想像の何倍もの方が足を運んでくださりカメラに素敵な写真として収めてくださったことがとてもうれしかったです。また、NMB48ファンの方以外の方も足を止めて見てくださっているのも感じて気になってくださっていることがとてもうれしかったです！アイドル衣装以外の格好も珍しかったので新鮮でとても楽しかったです。またいつかしたいなと思いました！
【写真】NMB48・芳賀礼、もし「旭屋書店」の店員だったら…本気コスプレ
「NMB48×なんばCITY もしも店員だったら撮影会」では、青原優花、泉綾乃、岡腰星来、坂田心咲、塩月希依音、新澤菜央、芳賀礼の7人が、なんばパークス内ウインズ難波前広場で、商業施設「なんばCITY」（NANKAIグループ）の各店舗の制服姿を披露した。
■あるあるネタについて
本のタイトルがうろ覚えのお客さまからの問い合わせに対して、数少ないヒントを頼りに本を探す店員さん。難解な注文にさすがの店員さんも思わず困り顔です。
■衣装について
旭屋書店の制服である青色の長袖シャツと黒のエプロンを着用。書店員の必須アイテムであるメモ帳とボールペンがポイントです。
■芳賀さんのコメント
初の試みとなる「もしも店員だったら撮影会」でしたが、とにかくとっても楽しかったです！ファンの皆さんが想像の何倍もの方が足を運んでくださりカメラに素敵な写真として収めてくださったことがとてもうれしかったです。また、NMB48ファンの方以外の方も足を止めて見てくださっているのも感じて気になってくださっていることがとてもうれしかったです！アイドル衣装以外の格好も珍しかったので新鮮でとても楽しかったです。またいつかしたいなと思いました！