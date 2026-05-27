タレント・中山秀征の妻で、元宝塚歌劇団・星組トップ娘役の白城あやかが、留学した四男の卒業式を報告した。

夫婦で英ロンドンを訪れていた白城は２７日にインスタグラムを更新し、「タァーさんの＃卒業式 Ａｒｔを専攻していて 最後の学期も作品作りに励みました よく頑張ったね」と記念写真をアップ。「私の後ろ姿を描いてくれました 嬉しすぎる」と息子が描いた絵も披露した。

夫の中山も自身のインスタグラムで「四男の卒業式に出席してきました。入学式には来れなかったので良かったです。アートを学んでいる息子の描いた作品が展示されていました。学校の友達や先生をたくさん紹介してくれてありがとう だだ英語力を高めないと私が・・笑 改めて卒業おめでとう！！」と祝福。

フォロワーからは「素敵な息子さん」「凄（すご）い才能」「似てる」「あやかさんがモデルの絵が素敵」「あやか様そっくりで上手ですね」などの声が届けられている。

白城は１９９８年に中山と結婚し、俳優の長男・中山翔貴、次男・中山脩悟ら４人の息子がいる。三男と四男が海外に留学したことを報告していた。