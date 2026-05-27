サーティワン、“かいしんのいちげき！”アイス発売　「ドラゴンクエスト」コラボ開催　限定グッズ付きセットも

B-Rサーティワンアイスクリームは、6月1日から6月30日までの期間限定で、今年40周年を迎えた人気ロールプレイングゲーム「ドラゴンクエスト」とのコラボレーションキャンペーンを実施する。

今回のコラボでは、「ドラゴンクエスト」の世界観を表現した新作フレーバーをはじめ、コラボ限定デザインのサンデーやアイスクリームケーキ、限定グッズ「ポッピングシャワースライム キーホルダー」が付いたテイクアウトセットなどを展開する。

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さらに、コラボ記念ステッカーを配布するほか、『ドラゴンクエストX オンライン』内でもコラボレーションを実施する。

すべての商品は数量限定で、なくなり次第終了。価格はすべて税込。

◆かいしんのいちげき！-ゴールデンパインレモネード-

【価格】シングル・レギュラーサイズ 420円

「ドラゴンクエスト」の戦闘中、通常より大きなダメージを与える“かいしんのいちげき”をイメージした新作アイス。

すっきり甘酸っぱい水色のレモネード風味ソルベに、甘くジューシーな黄色のゴールデンパイン風味ソルベ、さらに酸味と刺激のあるレモンリボンを組み合わせた。加えて、パチパチ・シュワシュワとした食感を楽しめる、サーティワン初の“パチシュワキャンディ”を使用している。

サーティワンは、「甘くてジューシーな味わいに酸味やピリッとした刺激、パチシュワの新食感がインパクト大。サーティワン流の『かいしんのいちげき！』をぜひ体験してください」としている。

なお、刺激のある風味が特徴のため、子どもや刺激が苦手な人は注意するよう案内している。

「かいしんのいちげき！-ゴールデンパインレモネード-」におすすめの組み合わせ「ベリーベリーストロベリー」

◆スライムたちがあらわれた！バトルサンデー

【価格】580円

好きなスモールサイズのアイスクリーム1個に、スライム型チョコレート、ホイップクリーム、カラースプレーをトッピングしたコラボ限定サンデー。

ランダム全10種のモンスターピックが付属する。

オリジナルカップには、「ドラゴンクエスト」のマップをイメージしたデザインを採用。アイスクリームや“隠れ31”の文字も描かれており、ファン心をくすぐる仕様となっている。

◆ドラゴンクエスト 40thセット

【価格】レギュラー 3,560円／スモール 3,000円

好きなアイスクリームを8個選べるテイクアウトセット。「ポッピングシャワースライム キーホルダー」が付属する。

キーホルダーは、スライムがサーティワンの人気フレーバー「ポッピングシャワー」柄になったオリジナルデザインの“ポッピングシャワースライム”。

外箱には、「ドラゴンクエスト」のモンスターとサーティワンの人気フレーバーをデザイン。まるでゲーム内に登場する「ひとくいばこ」のような仕様で、開けると“アイスクリームくいばこ”になる遊び心ある仕掛けを施した。

◆スライムたちがあらわれた！アイスクリームケーキ

【価格】4,300円

スライム族のモンスターが暮らす“スライム島”をイメージしたアイスクリームケーキ。

フレーバーは、上段が「ポッピングシャワー」、下段が「キャラメルリボン」「ストロベリー」「チョコレート」の3層仕立て。子どもから大人まで楽しめる味わいに仕上げた。

海や岸壁を描いた台紙とフィルムで“島”を表現し、ケーキ上部には砂糖菓子のスライムとスライムベスを配置。さらに、ホイップクリームのスライムをデコレーションした。

スライムたちのピックやコマンド風チョコプレート、ホワイトチョコペンも付属。好きなメッセージを書いて自由に飾り付けできる。

また、食べ進めると台紙に描かれた“メタルキング”が登場する演出も用意し、最後まで冒険気分を楽しめる仕様となっている。

【サイズ】

5号サイズ

直径：上段 約11.5cm／下段 約16cm

高さ：約6cm

〈6月1日〜3日は限定ステッカーを配布〉

6月1日〜3日の期間中、税込500円以上購入した人に、コラボ記念ステッカーをプレゼントする。

【画像を見る】コラボ記念ステッカー

ステッカーには、スライムとポッピングシャワースライムをデザイン。なくなり次第終了となる。

〈『ドラゴンクエストX オンライン』内でもコラボ〉

今年で14周年を迎えるMMORPG『ドラゴンクエストX オンライン』内でもコラボレーションを展開する。

ゲーム内では、しぐさ「バラエティ」と装備「レギュラーダブル」を配布。キャンペーン期間中、あいことば「ハッピーをおとどけ」を「プレゼントのじゅもん」に入力すると、アイテムを受け取ることができる。