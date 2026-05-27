フェイラージャパンは、ゲームシリーズ「ドラゴンクエスト」とドイツ伝統工芸織物シュニール織のブランド「FEILER（フェイラー）」のギフトコンセプトショップ「LOVERARY BY FEILER（ラブラリー バイ フェイラー）」による初のコラボレーション商品を、抽選販売することを発表した。

【画像あり】スライムたちが魔法を唱える？ ラインナップ一覧

2026年に40周年を迎える「ドラゴンクエスト」とのコラボレーションのために特別に制作された、オリジナルデザインのハンカチや小物、インテリアアイテムが展開される。

デザインは3種類。「DRAGON QUEST TONAERU（ドラゴンクエスト トナエル）」は、味方を回復させる呪文「ホイミ」や敵を眠らせる呪文「ラリホー」など、誰もが唱えたことのある呪文と「まもの」を組み合わせたデザインで、襲ってくる「メタルキング」や元気な「ドラキー」の姿が描かれている。

「DRAGON QUEST NEON COLOR（ドラゴンクエスト ネオンカラー）」は、40周年をお祝いしたデザインで、「スライム」「スライムベス」「ライムスライム」「メタルスライム」のキャラクターと、「キングスライムの王冠」「宝箱」「剣」「盾」のモチーフを、光り輝くネオンのようにポップに表現している。

「DRAGON QUEST TATAKAU（ドラゴンクエスト タタカウ）」は、ゲーム画面を表現したデザイン。ドットフィールドに「スライム」「スライムベス」「メタルスライム」が並び、「まもの」に遭遇した際に表示される「スライムたちが あらわれた！」のテキストが盛り込まれている。

商品ラインアップはハンカチのほか、ボトルポーチ、サークルポーチ、フラットポーチS／M、巾着、ティッシュカバー、スリッパ、クッション、マルチバスケットの全12種類。

販売はフェイラー銀座本店、フェイラー天神地下街店、髙島屋大阪店フェイラーショップ、全国15店舗のラブラリー バイ フェイラーショップ、フェイラー公式オンラインショップの一括抽選にて行われる。

あわせて、5月27日19時よりフェイラー公式Instagram（@feiler_jp）にて商品紹介のインスタライブが開催されるほか、コラボレーションデザインハンカチが抽選で30名に当たるInstagramフォロー＆いいねキャンペーンも実施される。

（文＝リアルサウンドテック編集部）