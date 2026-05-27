メガネブランドZoffと「ドラゴンクエスト」シリーズによる40周年記念コラボレーション、アイウェアコレクション『Zoff｜DRAGON QUEST』が、6月5日に全国のZoff店舗およびZoff公式オンラインストアほかで発売される。5月27日からはZoff公式オンラインストアで先行予約受付が開始される。

【画像あり】「はぐれメタル モデル」「天空の勇者 モデル」も…ラインナップ一覧

「ドラゴンクエスト」シリーズは、プレイヤー自身が主人公となり世界を脅かす魔王を倒すため壮大な冒険物語を紐解いていく、日本を代表するロールプレイングゲーム（RPG）。1986年発売のファミリーコンピュータ用ソフト『ドラゴンクエスト』から、2017年発売の『ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて』まで、一貫した王道RPGの世界観を守りながら、新しい遊びの創造に挑戦してきたタイトルだ。

今回のコラボコレクションでは、冒険の記憶を呼び起こすモチーフを随所に落とし込んだアイウェアを展開する。スライムやはぐれメタルをはじめとする各モンスターの特徴を盛り込んだ「モンスター」コレクション、シリーズを代表するロトの装備と天空の装備をモチーフにした「ゆうしゃ」コレクション、シリーズを象徴するアイテムをデザインに落とし込んだWEB限定の「アイテム」コレクションが用意される。

「モンスター」コレクションでは、スライムをラバー素材で表現しサイドのメタルパーツとテンプルエンドにスライムをデザインした「スライム モデル」、ヨロイのはぐれメタルとテンプルエンドのあぶく模様がポイントとなる跳ね上げ構造の「はぐれメタル モデル」、右手の剣と左手の盾をサイドパーツで再現した「スライムナイト モデル」などが展開される。ほかにも「ゴーレム モデル」「ベビーパンサー モデル」「スライム サングラス モデル」がラインアップされている。

「ゆうしゃ」コレクションでは、テンプルの中にロトの剣が刺さっているように表現した「ロトの勇者 モデル」と、テンプルの上から天空の剣が被さっているように表現した「天空の勇者 モデル」が登場。いずれもテンプルエンドには盾がデザインされている。

WEB限定の「アイテム」コレクションには、光沢のあるレンズでミラーを表現した「ラーのかがみ モデル」と、テンプルの開閉で扉が開く様子を表現した「まほうのカギ モデル」がそろう。

あわせて雑貨コレクションも展開する。メガネ拭きやメガネケース、マスコットクリーナー、グラスホルダーなど、スライムの仲間たちを中心としたメガネグッズが用意される。

また、すべてのメガネとサングラスに、めがねスライムと周年ロゴをプリントしたオリジナルケースと、「めがねだいじに」が入ったオリジナルコマンド柄のメガネ拭きが付属する。

（文＝リアルサウンドテック編集部）