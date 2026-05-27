秋田書店『どこでもヤングチャンピオン』異例の休刊で7年の歴史に幕 成長順調も理由は「容量過多により一部電子書店で配信できないという問題に直面」
秋田書店の電子向け漫画誌『どこでもヤングチャンピオン』が、現在発売中の2026年6月号をもって休刊することが発表された。2019年11月の創刊時から7年の歴史に幕を下ろす。アニメ化作品も生まれ、2025年には2000ページを超えるまでに成長するなど、好調を維持していた雑誌だったが、休刊理由のひとつが「容量過多により一部電子書店で配信できないという問題に直面」があり、好調にも関わらず異例の休刊となる。
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秋田書店の公式サイトにて発表され、「『どこでもヤングチャンピオン』休刊のお知らせ」と報告し、「いつも『どこでもヤングチャンピオン』をご愛読いただき、誠にありがとうございます。弊誌は、2026年6月号をもって休刊となりますことをお知らせいたします」と伝えた。
歴史も振り返り、「『どこでもヤングチャンピオン』は、2019年11月の創刊時には約300ページの雑誌でしたが、2025年には2000ページを超えるまでに成長し、弊編集部初の女性向け作品の掲載や『ヤンチャンWeb』立ち上げなど、新たな取り組みに繋がる媒体となりました。このまま3000ページを目指すつもりでおりましたが、容量過多により一部電子書店で配信できないという問題に直面しました」と休刊の経緯を伝えた。
また、「一方で、連載作品の「ヤンチャンWeb」への初出掲載の移行が進んでいたことから、弊誌は一定の役割を終えたと判断し、休刊を決定いたしました。弊誌掲載作品はすべて「ヤンチャンWeb」でお楽しみいただけますので引き続きご愛読いただけましたら幸いです。登録会員数が100万人を突破した「ヤンチャンWeb」ならびにヤングチャンピオンを今後ともよろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。
同誌では現在、アニメ化もされた人気作品『片田舎のおっさん、剣聖になる〜ただの田舎の剣術師範だったのに、大成した弟子たちが俺を放ってくれない件〜』などが連載されている。
秋田書店の公式サイトにて発表され、「『どこでもヤングチャンピオン』休刊のお知らせ」と報告し、「いつも『どこでもヤングチャンピオン』をご愛読いただき、誠にありがとうございます。弊誌は、2026年6月号をもって休刊となりますことをお知らせいたします」と伝えた。
歴史も振り返り、「『どこでもヤングチャンピオン』は、2019年11月の創刊時には約300ページの雑誌でしたが、2025年には2000ページを超えるまでに成長し、弊編集部初の女性向け作品の掲載や『ヤンチャンWeb』立ち上げなど、新たな取り組みに繋がる媒体となりました。このまま3000ページを目指すつもりでおりましたが、容量過多により一部電子書店で配信できないという問題に直面しました」と休刊の経緯を伝えた。
また、「一方で、連載作品の「ヤンチャンWeb」への初出掲載の移行が進んでいたことから、弊誌は一定の役割を終えたと判断し、休刊を決定いたしました。弊誌掲載作品はすべて「ヤンチャンWeb」でお楽しみいただけますので引き続きご愛読いただけましたら幸いです。登録会員数が100万人を突破した「ヤンチャンWeb」ならびにヤングチャンピオンを今後ともよろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。
同誌では現在、アニメ化もされた人気作品『片田舎のおっさん、剣聖になる〜ただの田舎の剣術師範だったのに、大成した弟子たちが俺を放ってくれない件〜』などが連載されている。
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