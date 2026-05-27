『ドラゴンクエスト』40周年記念アイウェア登場 ラーのかがみ・まほうのカギもメガネに
メガネブランド「Zoff」が、日本を代表するRPG『ドラゴンクエスト』シリーズ40周年を記念したアイウェアコレクション「Zoff｜DRAGON QUEST」を発表した。スライムやロト装備などシリーズを象徴するモチーフを取り入れ、冒険の記憶を日常に落とし込んだコレクションとなる。27日から公式オンラインストアで先行予約を開始し、6月5日から全国店舗などで販売する。
【画像多数】こだわりがすごい！ベビーパンサーモデルほかコラボ商品全部みせ
1986年に第1作が発売された『ドラゴンクエスト』シリーズは、プレイヤー自身が主人公となり魔王討伐の旅に挑むRPGとして、多くの世代に支持されてきた作品だ。2017年発売の『ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて』まで、王道ファンタジーの世界観を守りながら進化を続けてきた。
今回の「Zoff｜DRAGON QUEST」は、シリーズ40周年の節目を記念し、モンスターや勇者、アイテムをテーマにした複数のラインアップを展開する。モンスターコレクションでは、スライムやはぐれメタル、スライムナイト、ゴーレム、ベビーパンサーなど人気キャラクターの特徴をフレームに落とし込んだ。
「スライムモデル」はラバー素材でスライムの形状を表現し、サイドパーツやテンプルエンドにもキャラクターを配置。「はぐれメタルモデル」はヨロイ姿のはぐれメタルやあぶく模様をあしらい、跳ね上げ構造を採用した。「スライムナイトモデル」は右手の剣と左手の盾をサイドパーツで再現するなど、ファンには見逃せない細かな演出も特徴だ。
勇者シリーズでは、「ロトの勇者モデル」と「天空の勇者モデル」を用意。テンプル部分に剣が収められているような立体的な表現や、盾をモチーフにしたデザインを施し、シリーズの象徴的な装備を再現した。
さらに、EC限定の「アイテム」シリーズでは、「ラーのかがみ」や「まほうのカギ」をモチーフにしたモデルも展開する。「ラーのかがみモデル」は光沢のあるレンズで鏡を表現。「まほうのカギモデル」は、テンプルの開閉で扉が開く様子をイメージした仕掛けを採用した。
1986年に第1作が発売された『ドラゴンクエスト』シリーズは、プレイヤー自身が主人公となり魔王討伐の旅に挑むRPGとして、多くの世代に支持されてきた作品だ。2017年発売の『ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて』まで、王道ファンタジーの世界観を守りながら進化を続けてきた。
今回の「Zoff｜DRAGON QUEST」は、シリーズ40周年の節目を記念し、モンスターや勇者、アイテムをテーマにした複数のラインアップを展開する。モンスターコレクションでは、スライムやはぐれメタル、スライムナイト、ゴーレム、ベビーパンサーなど人気キャラクターの特徴をフレームに落とし込んだ。
「スライムモデル」はラバー素材でスライムの形状を表現し、サイドパーツやテンプルエンドにもキャラクターを配置。「はぐれメタルモデル」はヨロイ姿のはぐれメタルやあぶく模様をあしらい、跳ね上げ構造を採用した。「スライムナイトモデル」は右手の剣と左手の盾をサイドパーツで再現するなど、ファンには見逃せない細かな演出も特徴だ。
勇者シリーズでは、「ロトの勇者モデル」と「天空の勇者モデル」を用意。テンプル部分に剣が収められているような立体的な表現や、盾をモチーフにしたデザインを施し、シリーズの象徴的な装備を再現した。
さらに、EC限定の「アイテム」シリーズでは、「ラーのかがみ」や「まほうのカギ」をモチーフにしたモデルも展開する。「ラーのかがみモデル」は光沢のあるレンズで鏡を表現。「まほうのカギモデル」は、テンプルの開閉で扉が開く様子をイメージした仕掛けを採用した。