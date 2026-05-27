女優で歌手の菊池桃子（58）が27日放送のニッポン放送「垣花正 あなたとハッピー！」（月〜木曜前8・00）にゲスト出演。24年10月に他界した俳優の西田敏行さん（享年76）について振り返る場面があった。

菊池はテレビ朝日「人生の楽園」でナレーションを担当。西田さんは同番組で番組スタート時からナレーションを務めており、菊池は2009年1月4日放送の新春スペシャルから番組に加わった。

番組パーソナリティーの垣花正アナウンサーが「西田敏行さんがお亡くなりになった時、本当にショックでしたし、一緒にお仕事をずっと続けている菊池桃子さんも、さぞかし寂しいだろうなと思ったんですが、どんな方だったんですか、西田敏行さんって」と投げかけた。

これに、菊池は「ずいぶん先輩ですけれども、後輩にとっても優しくって。クリスマスとかそういうイベントの時にはみんなにメッセージを送ってくださるし。ドラマの現場でご一緒する時はお兄さんみたいっていうか、“うちの桃ちゃんよろしくな”みたいな。もう、みんなに声をかけておいてくれる、みたいな。本当に守っていただきました」と懐かしんだ。