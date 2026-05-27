【中日】ファーム移転先の公募開始　公募条件も発表 　新拠点のコンセプトは、「ドラゴンズ・ベースボールタウン構想」

中日は２７日、選手育成環境のさらなる強化へ向け、ファーム拠点の移転先となる地方自治体の公募を、開始したと発表した。同球団は、２５年１１月２７日に、老朽化に伴い、２軍の本拠地をナゴヤ球場から移転することを発表していた。公募の１次提案の締め切りは７月１７日、２次提案の締め切りは１０月３０日で、２０２７年５月ごろの優先交渉権者の決定、２０３０年代前半の移転を目指す。

新拠点のコンセプトは、「ドラゴンズ・ベースボールタウン構想」に決定。３つの視点をテーマに掲げた。

⑴誰もが高め合う「最高の育成環境」 最先端の環境でプロが研鑽を積み、その姿を間近に感じられるオープンな拠点を構築。世代や立場を超えた交流を通じて未来の才能を育む「プロ・アマ融合のシンボル」であり、球界最高レベルの育成拠点を目指す。

⑵地域へ届ける「野球振興の拠点」 本格的な野球振興活動の拠点を目指す。少年野球・女子野球への支援のほか、ドラゴンズＯＢのコーチやドラゴンズベースボールアカデミー事務局を常駐させ、アマ指導者の育成にも取り組む。また、野球にかかわる人たちが集う交流スペースも用意し、地域全体の野球文化を底上げを狙う。

⑶地域と共に歩む「持続可能な運営モデル」 自治体との適切な役割分担による効率的な運営スキームを構築し、地域の共有資産として価値を高め続け、長期的に自立・安定した施設運営を目指す。

移転地公募条件の概要は以下。

【立地】バンテリンドーム ナゴヤから車で原則１時間以内であり、公共交通機関で無理なくアクセスできること。

【敷地】利用可能面積 ７万〜８万平方ｍ程度。原則として一団の土地であり、球場や諸施設が適切に配置できること。自治体所有地であることが望ましいが、提案時点で当該自治体が所有する敷地に限定しない。

【必須施設】メイン球場、サブ球場、サブグラウンド、屋内練習場、クラブハウス、選手寮、関係者用駐車場、一般用駐車場

【その他】２０〜３０年以上継続して利用可能なこと。２０３０年代前半に移転が完了できること。

【事業スキーム】中長期にわたって安定的なファーム拠点の運営ができるよう、自治体から効果的な支援や協力がいただけること。

【地域との連携】自治体、市民、ファン、地域の団体、企業等と継続して良好な関係を築けること。

「ドラゴンズ・ベースボールタウン構想」に賛同し、公民連携により、スポーツを通じた社会貢献に取り組んでもらえること。

ナゴヤ球場は、１９４８年に「中日スタヂアム」として開場。５１年に全焼火災に遭い、７５年に「ナゴヤ球場」に名称を変更。９６年まで１軍本拠地として使用された。９４年には同率首位で並んだ巨人と中日がシーズン最終戦で直接対決した「１０・８」の舞台にもなった。９７年から２軍の拠点として使用されている。