◆米大リーグ ドジャース―ロッキーズ（２６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースの“キケ”ことＥ・ヘルナンデス内野手が２６日（日本時間２７日）、本拠のロッキーズ戦で今季１号本塁打を放った。４―１の４回１死一塁では二塁打を放ったが走塁中に顔をしかめ、その後の守備で左腹斜筋負傷のためベンチに下がった。

昨季終了後に左肘手術を受けてリハビリを続けていたキケは前日の同カードで戦列復帰。２試合目となるこの日、２―１の３回先頭の第１打席で、内角高めに外れるボール球の直球を打ち、左翼ポール付近にたたき込んだ。人気者の復活アーチにドジャースタジアムは大騒ぎだった。

２打席目の二塁打で前日から４打数４安打となったが、走塁中に顔をしかめる場面も見せた。その後の守備につかずベンチに残ると、頭をかかえ、ロバーツ監督と深刻な表情で言葉を交わす場面が中継に映し出された。

球団は５回終了後に交代理由を左腹斜筋痛のためと発表した。試合後キケは「昨日のバッティング練習中に痛めた。変な張りみたいな感じだと思ってた。腹斜筋をやったことがなかったから、自分でも何を感じてるのかよく分からなかった。もう、控えめに言ってもフラストレーションが溜まる。ただ自分が離脱するってだけじゃなくて、自分が戻ることで誰かがロースターを外れるわけだからね。それなのにチームに４打席しか貢献できなかった」と心境を語った。

ロバーツ監督は「ただ、本当に気の毒だ。彼は戻ってきたかったし、そのために本当に努力してきたからね。当然負傷者リストに入るし、回復の時間を与えることになる。でも、シーズン終了レベルのケガではない。それは希望を持てる材料だ」と軽傷であると明らかに。代わってアレックス・フリーランドを昇格させる意向を示した。