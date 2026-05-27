東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【豪州】

消費者物価指数（4月）10:30

結果 0.4%

予想 0.6% 前回 1.1%（前月比)

結果 4.2%

予想 4.4% 前回 4.6%（前年比)

結果 0.3%

予想 0.3% 前回 0.2%（0.3%から修正）（トリム平均・前月比)

結果 3.4%

予想 3.4% 前回 3.3%（トリム平均・前年比)



【NZ】

NZ中銀政策金利（5月）11:00

結果 2.25%

予想 2.25% 前回 2.25%



※要人発言やニュース

【日本】

植田日銀総裁

5度目の石油ショックに直面、二次的影響のリスクが高くなる

中央銀行は原油価格の上昇を単独で評価すべきではない

重要な変数は、賃金、インフレ期待、需要状況、為替レートだ

原油上昇は日本を「デフレ・ノルム」から動かすきっかけとなった

1970年代前半のような「インフレ・スパイラル」には至っていない



【NZ】

NZ中銀会合

3人が25bp利上げ主張、総裁含む3人は据え置きが適切と判断

26年第3四半期のインフレ見通しを2.5%から4.3%に引き上げ

26年第3四半期のOCR見通しを2.28%から2.51%に引き上げ

OCRは年末までに2.84％、27年半ばまでに3.07％になると予想



【米国】

トランプ氏が支持する保守強硬派パクストン氏がテキサス州予備選で勝利

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