◇ナ・リーグ ドジャース―ロッキーズ（2026年5月26日 ロサンゼルス）

ドジャースは26日（日本時間27日）、本拠でロッキーズを投打で圧倒し、4連勝を果たした。「1番・DH」で出場した大谷翔平投手（31）は4回の第3打席で右手首付近に投球を受け、5回の打席で代打を送られ、今季初の途中交代。デーブ・ロバーツ監督（53）は大谷の状態について明かした。

第3打席で思わぬアクシデントに見舞われた。4―1の4回1死二、三塁、フリーランドが投じたチェンジアップが右手首付近を直撃。トレーナーがベンチから飛び出し、大谷は顔をしかめながら右手を開いたり閉じたりして、状態を確認。そのうえで、大きく息を吐きながら一塁へと歩を進めた。今季5個目の死球に球場は騒然。大ブーイングが沸き起こった。

大谷はそのまま出場を続行。暴投で二塁へ進み、次打者・パヘスの適時二塁打で本塁へと還ってきた。しかし10―1の5回2死二塁の場面で回ってきた打席で、代打・ラッシングが告げられ、途中交代。場内にはざわめきが広がった。

27日（同28日）の試合に投打同時出場が予定されているだけに、状態が心配されたが、ロバーツ監督は「状態としては問題ないと思っている」としたうえで「リードしていた場面だったので、ダルトンに何打席か立たせたかった。それと、明日の先発に備えて、ショウヘイを休ませたかったんだ」と大量リードの場面での“温存”の意図を話した。

出場は予定通りするが、投打同時出場については慎重な姿勢を示す。「彼は明日も先発する予定だ」と投手としての起用はする方向性だが「ただ、打者として出場するかどうかは、まだ決めていない」という。「球場に来た時の状態や、身体的にどう感じているかを確認したい。特に投球面で、本当に良い状態でいてほしいからね」と当日まで状態を見極め、決断する方針を示した。