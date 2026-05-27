秋田書店が発行する電子書籍限定の月刊コミック雑誌「どこでもヤングチャンピオン」が、26日に配信された6月号をもって休刊すると発表した。

スマートフォンやパソコンなどの各電子書店で手軽に読める「どこでもヤングチャンピオン」。本誌である「ヤングチャンピオン」などと同様に、人気マンガの連載や豪華なグラビアを豊富に収録し親しまれてきた。

同誌は「弊誌は、2026年6月号をもって休刊となりますことを

お知らせいたします」と発表。「『どこでもヤングチャンピオン』は、2019年11月の創刊時には約300ページの雑誌でしたが、2025年には2000ページを超えるまでに成長し、弊編集部初の女性向け作品の掲載や『ヤンチャンWeb』立ち上げなど、新たな取り組みに繋がる媒体となりました」とこれまでの歩みを振り返った。

続けて「このまま3000ページを目指すつもりでおりましたが、容量過多により一部電子書店で配信できないという問題に直面しました」と理由を説明。「一方で、連載作品の『ヤンチャンWeb』への初出掲載の移行が進んでいたことから、弊誌は一定の役割を終えたと判断し、休刊を決定いたしました」と経緯を明かした。

最後に「弊誌掲載作品はすべて『ヤンチャンWeb』でお楽しみいただけますので引き続きご愛読いただけましたら幸いです。登録会員数が100万人を突破した『ヤンチャンWeb』ならびにヤングチャンピオンを今後ともよろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。