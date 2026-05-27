フリーアナウンサー垣花正（54）が27日放送のニッポン放送「垣花正 あなたとハッピー！」（月〜木曜前8・00）に出演。元アイドルの長寿番組のナレーションを絶賛する場面があった。

この日は歌手で女優の菊池桃子がゲスト出演。垣花アナは「レジェンドアイドル」として紹介。菊池が「レジェンドアイドルは……ちょっと言い過ぎだとと。照れくさいなぁ」と照れ笑い。

そんな中、垣花アナは「菊池桃子さんとして一番うれしい肩書きってあるんですか？」と質問。菊池は「一番多いのが“歌手で女優の”とか。でも、大学の客員教授も途中から少しやらせていただいたり、あとは“母親”っていう側面も、私の中で凄く強いので、なんか複合的にやって自分ができている感じがします」と応じた。

とはいえ、この日は「今日はレコード会社のスタッフと来ましたので歌手でお願いします」と笑った。

さらに、垣花アナは「『人生の楽園』のナレーションをずっと、15年以上されてますよね」とテレビ朝日「人生の楽園」のナレーションについて指摘。「菊池桃子さんの声って、本当にかわいらしいだけじゃなくて、『人生の楽園』のナレーションでは西田敏行さんもそうでしたけれど、見ている人に話しかけるし、ご出演されている方と会話しているようなナレーション。あれ、凄いですよね！」と称賛した。