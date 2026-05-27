目黒蓮のホワイトコーデに「王子様みたい」の声！端正な顔立ち際立つハーフアップヘア×ジュエリー輝く気品あふれるビジュアルに「完璧」「美しい」

【写真＆動画】ブルガリの公式Instagramに登場した目黒蓮／目黒蓮×ブルガリの気品あふれるビジュアル

ブルガリの公式Instagramに目黒蓮（Snow Man）が登場。気品あふれるビジュアルに国内外のファンから大きな反響が寄せられている。

■シンプルな装いにブルガリジュエリーを合わせた目黒蓮

投稿では「Gold & Steel, in perfect sync.」とつづり、ブルガリ アンバサダーたちの新ビジュアルを公開した。

目黒は、柔らかなカシュクール風の白トップスにゴールド＆スティールのジュエリーを合わせたスタイルで登場。首元にはチョーカー、手元にはリングやブレスレットを重ねづけし、シンプルながらラグジュアリーな存在感を放っている。

さらに、ゆるくまとめたハーフアップヘアも印象的。まっすぐカメラを見つめる穏やかな表情が、端正な顔立ちをより際立たせている。

SNSでは「以前よりワイルドな雰囲気になったけど、爽やかな魅力はそのまま」「目黒蓮とブルガリはいつだって完璧な組み合わせ」「何を身につけても美しいし上品」「ブルガリのジュエリーでさらに輝いてる」「まばゆい王子様みたい」など、国内外のファンから絶賛の声が寄せられている。

■目黒蓮×ブルガリの気品あふれるビジュアル

Snow Man

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