NMB48泉綾乃、なんばの「Zoff」でガチコスプレ 水色の白衣×メガネ×店舗“あるある”
アイドルグループ・NMB48のメンバーたちが、地元・大阪のなんば・日本橋エリアで23日に開催された日本最大級のコスプレイベント『日本橋ストリートフェスタ』（ストフェス）に参加した。
【写真】NMB48・泉綾乃、Zoffの店員姿
「NMB48×なんばCITY もしも店員だったら撮影会」では、青原優花、泉綾乃、岡腰星来、坂田心咲、塩月希依音、新澤菜央、芳賀礼の7人が、なんばパークス内ウインズ難波前広場で、商業施設「なんばCITY」（NANKAIグループ）の各店舗の制服姿を披露した。
泉は「Zoff」の制服に身を包み、店舗“あるある”も取り入れて「同じに見えるフレームの違いを丁寧に説明してくれるZoffの店員さん」になりきった。
■あるあるネタについて
豊富なラインナップを誇るZoffのフレームは、お客さまには同じに見えることも。そんな違いを分かりやすく丁寧に伝えてくれる店員さんです。
■衣装について
Zoffの制服である水色の白衣を着用。胸元には眼鏡を掛けることができるポケットがあしらわれており、商品説明用の眼鏡がさりげないアクセントになっています。
■泉綾乃のコメント
なかなかそれぞれの店舗の制服を着られることがないので素直にうれしかったですし、いつもより近くで皆さんの笑顔を見ることができたのも、想像以上にたくさんの方に見て撮っていただけたり凄くいい経験になりました。そしてただただZoffさんの眼鏡の付け心地に衝撃を受けたのでデビューしたいと思います。
【写真】NMB48・泉綾乃、Zoffの店員姿
「NMB48×なんばCITY もしも店員だったら撮影会」では、青原優花、泉綾乃、岡腰星来、坂田心咲、塩月希依音、新澤菜央、芳賀礼の7人が、なんばパークス内ウインズ難波前広場で、商業施設「なんばCITY」（NANKAIグループ）の各店舗の制服姿を披露した。
■あるあるネタについて
豊富なラインナップを誇るZoffのフレームは、お客さまには同じに見えることも。そんな違いを分かりやすく丁寧に伝えてくれる店員さんです。
■衣装について
Zoffの制服である水色の白衣を着用。胸元には眼鏡を掛けることができるポケットがあしらわれており、商品説明用の眼鏡がさりげないアクセントになっています。
■泉綾乃のコメント
なかなかそれぞれの店舗の制服を着られることがないので素直にうれしかったですし、いつもより近くで皆さんの笑顔を見ることができたのも、想像以上にたくさんの方に見て撮っていただけたり凄くいい経験になりました。そしてただただZoffさんの眼鏡の付け心地に衝撃を受けたのでデビューしたいと思います。