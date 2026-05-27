◇ナ・リーグ ドジャース15―6ロッキーズ（2026年5月26日 ロサンゼルス）

左肘手術から前日にメジャー復帰した、ドジャースの“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデス内野手（34）が26日（日本時間27日）、本拠でのロッキーズ戦に「9番・三塁」でスタメン出場。3回に今季第1号が飛び出すなど2試合連続2安打と存在感を示していたが、その後左脇腹の違和感で途中交代。試合後に復帰まで数週間を要する見通しを涙目で明かした。

キケは3回にフリーランドの内角高め速球を捉えて左翼ポール際へ今季1号。お祭り男の一発に場内は大盛り上がりとなった。続く4回には中堅への二塁打を放ったが、5回の守備から途中交代した。

球団は「左脇腹痛」と発表。試合後、デーブ・ロバーツ監督は負傷者リスト入りすることを明言し「残念だよ。彼は長い時間を離脱していたし、復帰のために本当に努力してきた。素晴らしい状態に仕上げてきたし、我々が期待していたような勢いもチームにもたらしてくれていた。本人も昨日少し違和感を感じていたみたいだけど、何とかプレーを続けながら様子を見ようとしていた。でも少し悪化してしまったので、そこでストップをかけた。彼自身がその判断を受け入れてくれたことには感謝している。ただ、本当に彼のことを気の毒に思うよ。チームに戻るために本当に努力してきたからね。もちろん、しっかり状態を見ながら、回復の時間を与えるつもりだ。シーズン終了につながるようなものではないので、そこは前向きに捉えられる点だね」と残念がった。試合後のキケの様子についても「かなり落ち込んでいたね。悲しさも失望もあった」と明かした。

試合後、取材に応じたキケは、ブランドン・ゴームズGM、ロバーツ監督と話し合いの場をもったことを明かし「監督は、これがどれほどもどかしいことか分かっていると言ってくれた。僕は顔を上げているのがやっとという感じだった。正直、その時は頭が真っ白で、彼が言ってくれたこと全てを覚えているわけではない。“こんなことになってしまって残念だ”と言われ、僕は“最後まで試合に出続けられなくて申し訳ない”と伝えた。あとは明日、どれくらい悪い状態なのかが分かる」とやりとりを明かした。

左脇腹の痛みについては前日の練習から感じていたことを明かし「脇腹を痛めたのは初めて。おそらく最低でも数週間はかかるだろう。ベストなのはグレード1の軽傷で、2〜3週間で戻って来られることだが、どうなるかは誰にも分からない」と説明した。

痛みを感じた場面については「スイングの時しか感じなかったので、プレーできると思った。でもホームランを打った後、イニングの合間に守備に就いている時に痛みを感じ始めた。そして二塁打を打った時、スイングだけでなく走るのも痛くなった。それで、もうやめるべき時だと分かった」と振り返った。