◇ナ・リーグ ドジャース―ロッキーズ（2026年5月26日 ロサンゼルス）

ドジャースは26日（日本時間27日）、本拠でロッキーズを投打で圧倒し、4連勝を果たした。「1番・DH」で出場した大谷翔平投手（31）は4回の第3打席で右手首付近に投球を受け、5回の打席で代打を送られ、今季初の途中交代。デーブ・ロバーツ監督（53）は大谷の状態について明かした。

第3打席で思わぬアクシデントに見舞われた。4―1の4回1死二、三塁、フリーランドが投じたチェンジアップが右手首付近を直撃。トレーナーがベンチから飛び出し、大谷は顔をしかめながら右手を開いたり閉じたりして、状態を確認。そのうえで、大きく息を吐きながら一塁へと歩を進めた。今季5個目の死球に球場は騒然。大ブーイングが沸き起こった。

大谷はそのまま出場を続行。暴投で二塁へ進み、次打者・パヘスの適時二塁打で本塁へと還ってきた。しかし10―1の5回2死二塁の場面で回ってきた打席で、代打・ラッシングが告げられ、途中交代。場内にはざわめきが広がった。大量得点差が付いていたために大事を取っての“温存”の可能性もあるが、翌27日（同28日）の試合に投打同時出場が予定されているだけに、状態が心配される交代となった。

試合後。ロバーツ監督は「大丈夫だと思う」としたうえ「たぶん手かプロテクターに少し当たった感じかな。でも小指にも少しかすったと思う。ただ、状態としては問題ないと思っている」と話し「自分としては、リードしていた場面だったので、ダルトンに何打席か立たせたかった。それと、明日の先発に備えて、ショウヘイを休ませたかったんだ」と試合展開を見据えての交代だったことを明かした。

試合後の治療、措置については「たぶん手をかすめた程度だと思う。パッドに当たった部分の方が大きかった。ただ、小指を振っていたのは見えた。X線検査は受けたけど、大丈夫だと思うよ」と話した。