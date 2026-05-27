タレント高橋みなみ（35）が27日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に出演。18歳の長女への暴行容疑で逮捕され、その後釈放された巨人阿部慎之助前監督についてコメントした。

阿部前監督が26日に開いた会見では、当事者である長女の手紙が紹介された。その中では「まず、殴る蹴るといった事実はございませんでした」「警察が来て一番驚いているのは私自身です。父が目前で連行される姿をみて、私は泣き崩れてしまいました」などと記されていた。

高橋は「最初の一報と、のちのち分かってきた状況では起きたことの見方が変わってくるものだなと思っていて」と長女の手紙を受けての印象の変化を語ると、「娘さんのお手紙の中にもありましたけど、『殴る蹴るの事実はない』って。もちろん逮捕された事実は消えないんですけど、監督辞任っていうのは重いなとすごく思いました」と語った。

阿部前監督は25日、長女に対する暴行の疑いで警視庁に現行犯逮捕された。東京都渋谷区内の自宅で姉妹げんかを止めようとして仲裁に入ったが、娘に言い返されたことで「カッとなった」などと供述。仲裁した際に胸ぐらをつかまれ倒されるなどの暴行を受けた長女が児童相談所に相談した。児相が警視庁に通報し、現行犯逮捕された。26日午前0時過ぎ、調べを受けた警視庁渋谷署から釈放された。そして同日昼、監督辞任が発表された。