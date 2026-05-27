元「新選組リアン」のリーダーで歌手、タレントの関義哉（37）が27日、自身のXを更新。第1子が誕生したことを発表した。

関は「【ご報告】」と題した文書をアップ。生まれたばかりのわが子を抱く写真とともに「私事ではございますが、この度、第一子となる女の子が誕生いたしました」と報告した。

また「お産の終盤には大学病院へ移動することとなりましたが 無事に普通分娩で産まれ、母子ともに健康でこの日を迎えられたことを心より嬉しく思っております」と感謝。「約23時間にわたる出産を頑張ってくれた妻には感謝の気持ちでいっぱいです」と難産を乗り越えた妻をねぎらった。

そして「結婚してまもなく4年。これまで支えてくださった皆さまのおかげで新しい命を迎えることができました」と周囲への感謝もつづり、「父としての責任を胸に これまで以上に仕事にも精進してまいります。今後とも温かく見守っていただけますと幸いです 関義哉」と結んだ。

関は09年、日本テレビ系「人生が変わる1分間の深イイ話」の企画で島田紳助さんプロデュースにより5人組アイドルユニット「新選組リアン」としてデビュー。14年のユニット解散後は歌手、タレントとして活動している。